Yerli aşı TURKOVAC çalışmalarında son durum (Hastaneye yatışları önledi mi?)

Bu kullanım süresinin periyodik olarak yapılacak stabilite testlerinden elde edilen sonuçlara göre 6 aya çıkabileceğini aktaran Kara, birkaç yıl sürecek testler sonucunda da kullanım süresinin 1 veya 2 yıl olarak belirlenebileceğini söyledi.

Kara, aşılarla ilgili bu testlerin çok titiz, ‘kişiyi en fazla nasıl korurum’ yaklaşımıyla gerçekleştirildiğe dikkat çekti.