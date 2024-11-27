Yeşil çay içince vücudunuzda ne olur? Herkes faydasını konuşuyor bu zararını bilen yok
Yeşil çay, sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Güçlü bir antioksidan olan yeşil çay, hücre hasarını engelliyor. Özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan yeşil çayın fazlası ise vücuda zarar veriyor. İşte yeşil çay tüketiminin çok az bilinen zararları.
Siyah çaydan sonra en sık tüketilen doğal çaylardan biri olan yeşil çay, vücuda olan faydalarıyla biliniyor. Sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezi haline gelen yeşil çay, yalnızca keyifli bir içecek olmanın ötesine geçerek doğal bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.
Çay bitkisinin (Camellia sinensis) yapraklarından elde edilen bu mucizevi içecek, yüzyıllardır başta Asya olmak üzere dünyanın pek çok yerinde tüketiliyor.