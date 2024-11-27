Yeşil çay içince vücudunuzda ne olur? Herkes faydasını konuşuyor bu zararını bilen yok

Siyah çaydan sonra en sık tüketilen doğal çaylardan biri olan yeşil çay, vücuda olan faydalarıyla biliniyor. Sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezi haline gelen yeşil çay, yalnızca keyifli bir içecek olmanın ötesine geçerek doğal bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

Çay bitkisinin (Camellia sinensis) yapraklarından elde edilen bu mucizevi içecek, yüzyıllardır başta Asya olmak üzere dünyanın pek çok yerinde tüketiliyor.