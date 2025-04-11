Yeterli çinko almadığınızı gösteren 5 işaret: Vücut için hayati önemi var

Kırılgan ve incelen saçlar bir diğer uyarı işaretidir. Çinko saç ve tırnak dokularınızı sağlıklı tutar ve çinko eksikliğiniz olduğunda saçlarınız incelir veya tırnaklarınız kırılganlaşır.





Cilt döküntüleri veya tahrişi de çinko eksikliğinin belirtileridir. Çinko, cildi onarmada ve iyileştirmede hayati bir rol oynar. Çinko olmadan cilt enfeksiyona, döküntülere ve zayıf iyileşmeye eğilimli hale gelir.





