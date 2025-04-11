Yeterli çinko almadığınızı gösteren 5 işaret: Vücut için hayati önemi var
Çinko vücut fonksiyonları için hayati önem taşır. Eksikliği çocuklarda büyüme sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kırılgan saçlara ve cilt sorunlarına da yol açar. Çinko üreme ve ruh sağlığını da etkiler. Bağışıklık ve yara iyileşmesi için çok önemlidir. Peki, yeterli çinko almadığınızda ne olur?
Çinko, vücuttaki birçok fonksiyon için son derece önemlidir. Ancak çinko eksikliği genellikle semptomlar aşırı olana kadar ortaya çıkmaz.
Çinko eksikliğinin en yaygın semptomlarından biri, özellikle çocuklarda büyümenin geri kalmasıdır. Çinko ayrıca hücre büyümesi ve bölünmesinde rol oynar ve eksikliğiniz varsa, vücudunuzun büyümesi engellenir.