Yılda 100 bin ölüme neden oluyor: Yeni küresel salgın tehdidi

YEREL DEĞİL, KÜRESEL BİR SORUN

Andrews, “Gerçeklere dirençli S. Typhi suşlarının uluslararası alanda pek çok kez yayılması, aynı zamanda tifo kontrolünü ve daha genel olarak antibiyotik direncini yerelden ziyade küresel bir sorun olarak görme ihtiyacının altını çiziyor” dedi.