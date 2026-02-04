Yıllardır geç fark ediliyordu. En sinsi kanser türü için yeni kan testi
04.02.2026 14:53
Son Güncelleme: 04.02.2026 15:13
NTV - Haber Merkezi
Pankreas kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında yer alır ve "sessiz katil" olarak da bilinir. Pankreas kanseri genellikle çok sinsi ilerler ve geç fark edilir. Ancak ABD'de geliştiren yeni bir kan testi pankreas kanserinin erken teşhisine yardımcı olabilir.
Pankreas vücutta oldukça hayati bir organdır. Sindirim sistemi için gerekli enzimleri ve kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üretir. Bu kanser agresif seyrettiği için tehlikeli bir kanser türü olarak bilinir.
Pankreas kanseri genellikle 1. ve 2. evrelerde belirti göstermez. Ancak kanserin 3. ve 4. evrelerinde geç fark edildiği için hayati tehlike oluşturur.
Kanser hastalığında erken tanı hayati önem taşır. ABD'de geliştirilen yeni bir kan testi, pankreas kanserinde erken teşhis vaad ediyor. Bu test "sessiz katil" pankreas kanseri için hayatta kalma oranlarını artırabilir. Ancak pankreas kanserinin erken teşhisinde umut veren bir gelişme yaşandı.
PANKREAS KANSERİNDE KAN TESTİ
Bilim dünyası, "sessiz katil" olarak bilinen bu hastalıkla mücadelede, yeni bir kan testi geliştirdi.
ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, kanda bulunan dört farklı biyobelirteç birleştirildi. Yapılan testlerde, pankreas kanseri vakaları yüzde 92’ye yakın bir doğruluk oranıyla tespit edildi.
Uzmanlar, hastalığın henüz cerrahi müdahaleye uygun olduğu erken evrelerde bile teşhiste yüzde 87,5 oranında başarı sağlandığını söylüyor.
Mevcut yöntemlerle teşhiste geç kalındığından,, hastaların büyük bir bölümü ilk üç ay içinde hayatını kaybediyor. Uzmanlar, bu yeni testin özellikle risk grubundaki kişilerin takibinde ve erken müdahalede hayati bir rol oynayacağını belirtiyor.
Testin yaygın kullanıma girmesi için geniş kapsamlı klinik çalışmalar beklense de, elde edilen veriler, ölümcül kanser türlerine karşı yeni bir umut ışığı olarak görülüyor.
PANKREAS KANSERİ NEDEN OLUR?
Pankreas kanseri, pankreastaki hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalmasıyla ortaya çıkar. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, sigara kullanımı ve obezite riski artıran faktörler arasındadır. Bu kanser türü çoğunlukla pankreas kanallarını çevreleyen hücrelerde gelişir.
PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ
Pankreas kanseri belirtileri arasına iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, bulantı, kusma, şişkinlik ve ishal yer alır. Bu belirtileri sık ve uzun süreli yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
PANKREAS KANSERİ TEHLİKELİ Mİ?
Pankreas kanseri genellikle kanserin 3.ve 4. evrelerinde ortaya çıktığı ve vücutta belirti göstermeden sessizce yayıldığı için tehlikeli kanser türleri arasında yer alır.
PANKREAS KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Pankreas kanserinin teşhisi için birden fazla yöntem birlikte kullanılıyor. Uzmanlar, hastalığın genellikle karın ağrısı, sarılık ve ani kilo kaybı gibi belirtilerle fark edildiğini belirtiyor. Teşhis sürecinde kan testleriyle tümör belirteçleri incelenirken, ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle pankreasta kitle olup olmadığı araştırılıyor. Kesin tanı ise şüpheli dokudan alınan biyopsi sonucu konuluyor.
KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Pankreas kanseri ve diğer kanser türlerinin riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını bir rutin haline getirmelisiniz. Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın ve hastalıkların riskini azaltmanın ilk ve en önemli adımı sağlıklı beslenmekten, düzenli hareket etmekten geçiyor.
Kanser riskini azaltmak istiyorsanız sebze, meyve, tam tahıl ağırlıklı beslenme tercih edilmeli; işlenmiş ve aşırı yağlı gıdalar sınırlandırmanız gerekir. Düzenli egzersiz, obeziteyi önleyerek kanser riskini azaltır.
İdeal kilonuzu korumak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak da kanser riskini azaltan etkenler arasında yer alır.
Ayrıca stresten uzak durmak ve düzenli sağlık taramaları yaptırmak da kanser riskini azaltmanıza ya da erken tanıya yardımcı olabilir.
