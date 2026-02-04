Yıllardır geç fark ediliyordu. En sinsi kanser türü için yeni kan testi

Pankreas vücutta oldukça hayati bir organdır. Sindirim sistemi için gerekli enzimleri ve kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üretir. Bu kanser agresif seyrettiği için tehlikeli bir kanser türü olarak bilinir.

Pankreas kanseri genellikle 1. ve 2. evrelerde belirti göstermez. Ancak kanserin 3. ve 4. evrelerinde geç fark edildiği için hayati tehlike oluşturur.

Kanser hastalığında erken tanı hayati önem taşır. ABD'de geliştirilen yeni bir kan testi, pankreas kanserinde erken teşhis vaad ediyor. Bu test "sessiz katil" pankreas kanseri için hayatta kalma oranlarını artırabilir. Ancak pankreas kanserinin erken teşhisinde umut veren bir gelişme yaşandı.