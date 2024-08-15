Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Kahveyi bu saatte tüketmek faydasını 2'ye katlıyor

Kahve, birçok kişi için sadece sabah enerji verici bir içecek değil; günümüze başlamamıza veya öğleden sonraki durgunluğu atlatmamıza yardımcı olan bir ritüeldir. Peki, maksimum fayda için kahve içmek için en uygun zaman ne zamandır? Cevap sizi şaşırtabilir. Kahvemizi sabah, öğleden sonra, akşam veya hatta gece içmeyi tercih ediyor olsak da, günün her saati benzersiz faydalar ve potansiyel dezavantajlar sunar.