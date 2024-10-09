Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı

KEMİKLERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Bal içerisinde folat ve bolca C vitamini barındırmasından dolayı yoğurtla beraber tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda enerji veriyor. Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu söylenmektedir. Özellikle diş eti çekilmesine iyi geldiği bilinmektedir.



UYARI: Bu karışımı sabah kahvaltısında veya atıştırmalık olarak tüketmek, sağlığınıza katkıda bulunabilir. Ancak, aşırıya kaçmamakta fayda var, çünkü bal yüksek şeker içeriğine sahiptir. Bu nedenle balı ölçülü bir şekilde yoğurda eklemek gerekir