Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı

Yoğurt, sağlığı ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan probiyotikler içerir. Sindirim sisteminin dostu olan ve bağırsak bakterilerini yok eden yoğurdun faydasını artıran bir yöntem var. Yapılan yeni bir çalışmada yoğurdun içine eklenen bir kaşık balın sayısız faydası olduğunu gösteriyor.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 1

Yoğurt, vücut sağlığı için faydaları saymakla bitmeyen güçlü probiyotik kaynaklarından biri. Yoğurtla ilgili yapılan bir çalışmada yoğurtdun faydasını artıran bir yöntemin olduğu ortaya çıktı.

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Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 2

Probiyotik faydaları için düzenli olarak yoğurt yiyorsanız, bal eklemek bakterilere hafif bir destek sağlayabilir. Ayrıca Beslenme uzmanları yoğurdu tek başına tüketmekten hoşlanmayan kişiler için yoğurda az miktarda bal eklemenin lezzeti artırabileceğini söylüyor.

University of Illinois at Urbana-Champaign Üniversitesi'nde yapılan çalışmada yoğurdun içine bir kaşık süzme bal eklemenin sindirim süreci sırasında probiyotik canlılığını artırdığı bulundu.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 3

Yoğurt ve bal karşımı çok sık tüketiklen ve bilinen bir yöntem. Yapılan bu çalışmada bir porsiyon yoğurda bir yemek kaşığı bal eklemenin bağırsaktaki probiyotiğin hayatta kalmasını artırmaya yardımcı olduğu bulundu.

Diyetisyen olan Dolores Woods, düzenli olarak fermente gıdalar tüketen çoğu insanın sindirim sürecinde iyi bakterilerin yok olması konusunda endişelenmesine gerek olmadığını söylüyor.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 4

Woods, Verywell'e yaptığı açıklamada, "Eğer bunları her gün yiyorsanız veya sadece bu yiyecekleri dahil ettiğinizden emin oluyorsanız, bu bağırsaklarınıza yardımcı olacaktır." dedi.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 5

VİTAMİN VE MİNERAKL KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR

Yoğurt probiyotikler içerir, bu da sindirim sağlığını destekler. Bal, sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir. Her iki bileşen de bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve mineraller sağlar. Balın antibakteriyel özellikleri vardır.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 6

DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI

Bal, doğal bir enerji kaynağıdır. Yoğurtla birleştiğinde, hem uzun süreli enerji hem de hızlı bir enerji artışı sağlar. Özellikle spor öncesi tüketildiğinde vücudunuzun daha dinamik olmasına yardımcı olabilir.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 7

TATLI İHTİYACINI KARŞILAR, TOK TUTAR

Yoğurt, tok tutan bir gıda olduğu için kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Bal, tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılar. Yoğurt, kalsiyum ve protein açısından zengindir, bu da kemik sağlığını destekler. İçerisinde yüksek kalsiyum bulundurduğundan kemik erimesini geciktirdiği söyleniyor.

Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı - 8

KEMİKLERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Bal içerisinde folat ve bolca C vitamini barındırmasından dolayı yoğurtla beraber tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda enerji veriyor. Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu söylenmektedir. Özellikle diş eti çekilmesine iyi geldiği bilinmektedir.

UYARI: Bu karışımı sabah kahvaltısında veya atıştırmalık olarak tüketmek, sağlığınıza katkıda bulunabilir. Ancak, aşırıya kaçmamakta fayda var, çünkü bal yüksek şeker içeriğine sahiptir. Bu nedenle balı ölçülü bir şekilde yoğurda eklemek gerekir

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