Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyince faydası katlanıyor: Bağırsakların 2 malzemeli doğal ilacı
Yoğurt, sağlığı ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan probiyotikler içerir. Sindirim sisteminin dostu olan ve bağırsak bakterilerini yok eden yoğurdun faydasını artıran bir yöntem var. Yapılan yeni bir çalışmada yoğurdun içine eklenen bir kaşık balın sayısız faydası olduğunu gösteriyor.
Yoğurt, vücut sağlığı için faydaları saymakla bitmeyen güçlü probiyotik kaynaklarından biri. Yoğurtla ilgili yapılan bir çalışmada yoğurtdun faydasını artıran bir yöntemin olduğu ortaya çıktı.