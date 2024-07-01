Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım

Vücudunuzda biriken ödem ve toksinleri kolay bir şekilde dışarı atmanız için sindirim sisteminizin düzenli çalışması gerekir. Sağlıklı bir vücut için sağlıklı sindirim şart. Ancak bazen tükettiğiniz besinler sindirim sağlığınızı bozabilir ve kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda bağırsaklarınızı daha hızlı şekilde çalıştıracak besinleri tercih edebilirsiniz. Bağırsakları çalıştıran ve metabolizmayı harekete geçiren bu besinler kısa sürede şişkinlikten kurtulmanıza da yardımcı olabilir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 1

Sindirim sisteminizin doğru çalışması ya da çalışmaması yaşam kalitenizi doğrudan etkiler. Bozulan sindirim sistemi son derece rahatsız edicidir.

Sindirim sisteminin doğru ve dengeli çalışması için sağlıklı beslenme alışkanları geliştirmeniz önemlidir.

Beslenme listenize bağırsakları hızlı çalıştıran besinleri ekleyerek ödem, toksin ve şişkinlikten kısa sürede kurtulabilirsiniz.

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Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 2

Bağırsakları sağlıklı çalışmayan kişiler genellikle kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalır.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 3

Uzmanlar sağlıklı bir sindirim sistemi için genellikle lifli besinlerin daha sık tüketilmesini öneriyor.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 4

Lifli besinler ve sıvı gıdalar tüketmek bağırsakları kısa sürede rahatlatabiliyor. Peki, hangi yiyecekler bağırsakları daha hızlı çalıştırıyor? İşte yanıtı...

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 5

Tükettiğiniz her besin bağırsak sağlığını doğrudan etkiliyor. Sindirim sistemini düzenlemek ve kabızlığı önlemek için bazı besinlerin tüketimini artırmak gerekiyor.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 6

KURUBAKLAGİLLER

Kurubaklagiller, bitkisel bazlı protein kaynaklarıdır.

Özellikle vejetaryen ve vegan beslenenler için önemli bir protein kaynağıdır.

Sindirim sağlığı için lif içeriği yüksektir. Lifler sindirime yardımcı olur, tokluk hissi sağlar ve sindirim sistemi düzenini destekler.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 7

Yüksek lif, düşük yağ ve zengin protein içeriğiyle sindirim sistemini çalıştırmak için bir mucize! Gaz problemi yaşayanlar için yapılan çalışmalar gösteriyor ki kuru baklagil tüketimi uzun süreli aralıklarla olan bireylerde bu durum daha çok görülüyor.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 8

Genellikle düşük yağ içerirler, bu da kalp sağlığı için faydalı olabilir.Fosfor kemik sağlığı için önemlidir, folik asit ise hücre yenilenmesi ve DNA sentezi için gereklidir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 9

Demir vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 10

Potasyum ise kas fonksiyonları ve kan basıncının düzenlenmesi için önemlidir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 11

Bazı kurubaklagiller antioksidanlar ve bitkisel bileşikler açısından zengindir, bu da hücresel hasara karşı koruma sağlayabilir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 12

Lif içeriği sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilirler, bu da diyabet yönetimi için faydalı olabilir.Yüksek lif ve protein içerikleri sayesinde tokluk hissi verirler ve daha az yemek yemenize yardımcı olabilirler.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 13

KETEN TOHUMU

Keten tohumu uzmanların önerdiği en sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Bağırsakların çalışmasında en etkili olan tohumlardan biri keten tohumudur.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 14

1 yemek kaşığı kahverengi, parlak keten tohumu 2,8 gram lif içerir. Keten tohumunun lif yoğunluğu kabuğunda bulunmaktadır. Kabuğun içerisi zengin omega-3 yağ asidi ile doludur.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 15

Antioksidan, mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan keten tohumu bağırsak sisteminiz için harika bir çözüm olacak!

Sadece bağırsak sistemini iyileştirme amacıyla değil, omega-3 kaynağı olarak salata ve yoğurtlara da eklemeyi unutmayınız!

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 16

KİVİ

Kış mevsiminin en güzel meyvelerinden olan lezzetli kivi, bağırsak sisteminizi çalıştıracak bir mucize! 1 orta boy kivi 2,5 gram lif, yüksek vitamin ve mineral içermektedir. İçerisinde bulunan siyah çekirdekler yenilebilir. Böylelikle lif ve vitamin alımı da artar.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 17

Bağırsakların düzenli çalışması sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en önemli kurallarından biri. Günlük hayatta tükettiğimiz su, çorba, yoğurt gibi besinler bağırsak dostu olarak biliniyor.

Peki hangi besinler bağırsakları çalıştırır?2013 yılında yapılan bir çalışmada kivi tüketiminin bağırsak sistemini düzenli çalıştırdığı ortaya koyulmuştur.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 18

YOĞURT VE KEFİR

Kefir ve yoğurt: Çeşitli hastalıklar ya da antibiyotik tedavisi sonucunda bozulan bağırsak florasının yeniden düzenlenmesi amacıyla kefir tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 19

Bunun yanında kefir, bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolayca dışarı atılmasını sağlayan bir özelliğe de sahiptir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 20

Kolaylıkla sindirilebilen besleyici bir gıda olduğundan çocuklar, hamile bayanlar, iyileşme dönemindeki hastalar, yaşlılar, kabızlık ve diğer sindirim problemlerini çeken insanlar için ideal bir içecektir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 21

CHİA TOHUMU

Chia tohumu küçük boyutlu olmasına rağmen oldukça lifli bir besindir. 100 gram chia tohumunda 34.4 gram lif bulunmaktadır. Koyu gri renkli bu tohumlarda omega-3 yağ asidi, lif, antioksidanlar, mineraller içermektedir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 22


İçeriğindeki zengin lif ve antioksidanlar sayesinde bağırsak sağlığınızı iyileştirecek ve kolesterol, kalp hastalığına yardımcı olacaktır.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 23

YEŞİL KABAK

Kabak, su ve lif içeriği oldukça zengin bir sebzedir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sisteminin temizlenmesine, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 24

Kabak yemeğini, yoğurt ile birlikte ana öğünlerinizde kullanabilir ve bağırsak sisteminizin çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 25

TAZE SEBZE MEYVE

Yeterli sebze ve meyve tüketimi sadece gastrointestinal sistem hastalıklarından değil kanser, kalp ve damar hastalıklarından da korur. 


Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 26

Dünya Sağlık Örgütü tarafından günde en az 400-500 gram sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 27

Yüksek gıda lifi ve fonksiyonel besin içeriği ile kan şekeri ve kolesterolü dengede tutar. En çok da bağırsak sağlığına yarar sağlayarak çalışmalarını sağlar ve kabızlık gibi sindirim sistemi hastalıklarından korur.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 28

Bu şekilde bağırsaktaki zararlı ve kanserojen maddeler posa ile birlikte güvenli şekilde atılır ve kolonla ilgili problemlerin gelişmesini engeller.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 29

Sebzelerden özellikle lahana, karnabahar, brüksel lahanası ve brokoli gibi yaprağı yenen sebzeler hem gıda lifi içeriği açısından hem de flavanoller bakımından kolon kanserine karşı koruyucudurlar. Ayrıca meyve ve sebzelerin metabolizmayı düzenleyici etkisi vardır.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 30

Öncelikle baklagilinizi geceden ıslatmaya ve sürekli suyunu değiştirmeye özen gösterin. Haftada 2 gün sofranızda bulundurun.

Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım - 31

Böylece, kurubaklagile alışan sindirim sisteminiz sayesinde gaz probleminden kurtulacaksınız. Kurubaklagiller, birçok sebze ve meyveden daha çok lif içermektedir. Bu yüzden sindirim sisteminin baş tacı olabilir!

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