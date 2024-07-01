Yoğurdun içine koyup tüketin! 1 kaşık yiyen kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları 2 kat hızlı çalıştıran karışım

Yüksek lif, düşük yağ ve zengin protein içeriğiyle sindirim sistemini çalıştırmak için bir mucize! Gaz problemi yaşayanlar için yapılan çalışmalar gösteriyor ki kuru baklagil tüketimi uzun süreli aralıklarla olan bireylerde bu durum daha çok görülüyor.



