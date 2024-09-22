Yoğurla karıştırıp kahvaltıda yiyince bağırsakları çalıştırıyor! Omega-3 deposu sindirim düzenleyici
Chia tohumları vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinlerle doludur. Yüksek seviyelerde protein, lif ve omega-3 yağ asitleri içerirler. Chia tohumu suyu içerek tüm sağlık yararlarından yararlanabilir ve susuzluğunuzu giderebilirsiniz. Chia tohumlarının vücuda pek çok faydası bulunur. İşte chia tohumlarını günlük rutininize eklemek için pratik yöntemler
Chia tohumu küçük boyutlu olmasına rağmen oldukça lifli bir besindir. 100 gram chia tohumunda 34.4 gram lif bulunmaktadır. Koyu gri renkli bu tohumlarda omega-3 yağ asidi, lif, antioksidanlar, mineraller içermektedir.
İçeriğindeki zengin lif ve antioksidanlar sayesinde bağırsak sağlığınızı iyileştirecek ve kolesterol, kalp hastalığına yardımcı olacaktır.