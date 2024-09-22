Yoğurla karıştırıp kahvaltıda yiyince bağırsakları çalıştırıyor! Omega-3 deposu sindirim düzenleyici

HİNDİSTAN CEVİZİ VE CHİA TOHUMU

Hindistan cevizi suyu doğal olarak nemlendiricidir ve chia tohumlarıyla harika bir şekilde eşleşir. Bir bardak hindistan cevizi suyuna 1 yemek kaşığı chia tohumu karıştırın.

Bu kombinasyon lezzetlidir ve elektrolitleri yeniler, bu da onu mükemmel bir antrenman sonrası içeceği yapar. Hindistan cevizi suyu potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi elektrolitlerle doludur, bu da onu bir antrenmandan sonra veya sıcak bir günde yenilemek için mükemmel hale getirir.