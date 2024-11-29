Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış
Yoğurt ve pekmez zengin besin içeriğiyle vücut için en faydalı gıdalar arasında yer alır. Ayrı ayrı vücuda pek çok yararlı bulunan pekmez ve yoğurt birlikte de sıklıkla tüketiliyor. Peki, yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? İşte yanıtı.
Yoğurt, güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Bağırsak sağlığını destekler. Sindirim sistemini kolaylaştırır. Mide rahatsızlıklarını daha hafifletir. Kemikleri güçlendirici etkisi vardır ve kalp sağlığını destekler.