Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış

Yoğurt ve pekmez zengin besin içeriğiyle vücut için en faydalı gıdalar arasında yer alır. Ayrı ayrı vücuda pek çok yararlı bulunan pekmez ve yoğurt birlikte de sıklıkla tüketiliyor. Peki, yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? İşte yanıtı.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 1

Yoğurt, güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Bağırsak sağlığını destekler. Sindirim sistemini kolaylaştırır. Mide rahatsızlıklarını daha hafifletir. Kemikleri güçlendirici etkisi vardır ve kalp sağlığını destekler.

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Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 2

Pekmez, vücudun tatlı ihtiyacını giderir. Zengin besin içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Tokluk hissi sağlar ve vücudu enerji verir.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 3

Yoğurt ve pekmez vücut için iki faydalı besin arasında yer alır. Yoğurdun içine pekmez ekleyip tüketmek genellikle yaygındır. Ayrı ayrı çok faydalı olan bu besin bir araya geldiğinde faydasının arttığı düşünülür.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 4

Uzmanlara göre, yoğurt ve pekmezin bir arada tüketilmesi mide asitliğini artırabilir. Bunun sebebi, yoğurdun asidik yapısının, pekmezde bulunan demirin vücut tarafından emilimini azaltma ihtimali.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 5

Bu durum, özellikle demir eksikliği riski taşıyan bireyler için bir sorun oluşturabilir.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 6

Ancak bu olumsuz etkinin herkes için geçerli olmadığı belirtiliyor. Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı olan kişilerde, yoğurt ve pekmezin birlikte tüketilmesi genellikle ciddi bir zarara yol açmaz. Önemli olan, besinlerin doğru zamanda ve doğru şekilde tüketilmesi.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 7

DEMİR EKSİKLİĞİNE NEDEN OLABİLİR


Çocuklarımıza daha besleyici bir ara öğün oluşturabilmek için yoğurdun içine konulan pekmez, kuru meyveler ve kuru yemişlerle tüketilen süt ve bu gibi birleşimleri yaparsak bu sefer demir eksikliğine sebep oluruz

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 8

YOĞURT VE PEKMEZ NASIL TÜKETİLMELİ?

Diyetisyenler, pekmezi ayrı bir öğünde ya da aç karnına tüketmenin demir emilimini artıracağını vurguluyor. Yoğurt ise kalsiyum içeriğiyle güçlü bir besin kaynağı olarak, öğünlerde farklı kombinasyonlarla tüketilebilir. Her iki besin de, doğru şekilde tüketildiğinde sağlığa katkı sağlar.

Yoğurt ve pekmez birlikte tüketilmeli mi? Meğer böyle bir zararı varmış - 9


Yoğurt ve pekmezi bir arada tüketmek bazı kişiler için sorun yaratabilirken, herkes için geçerli bir yasak bulunmuyor. Sağlıklı beslenme için kişisel ihtiyaçlarınıza göre hareket etmeniz ve bir uzmana danışmanız en doğrusu olacaktır.

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