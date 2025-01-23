Yoğurtla birlikte yemeyin; Meğer böyle bir zararı varmış: Hazımsızlık, mide asidi, bağırsak sorunları nedeni
Yoğurt, bağırsak sağlığı için sayısız faydası olan doğal probiyotik kaynağı. Sağlıklı bir sindirim sistemini destekleyen ve bağırsak hareketlerini düzenleyen yoğurt, bazı besinlerle eşleştiğinde etkisiz hale gelebilir. Çünkü bu uygunsuz kombinasyonlar sindirim sağlığını bozabilir. Peki, yoğurtla birlikte tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?
Yoğurt, özellikle bağırsak sağlığı için sayısız sağlık faydasıyla bilinen yaygın olarak tüketilen bir süt ürünüdür. Sağlıklı bir sindirim sistemini destekleyen ve bağışıklığı artıran canlı bakteriler olan probiyotikler içerir.