Yoğurtla birlikte yemeyin; Meğer böyle bir zararı varmış: Hazımsızlık, mide asidi, bağırsak sorunları nedeni

MANGO

Hem yoğurt hem de mango besleyici olsa da, bunları birlikte yemek bazı kişilerde asitliğe ve hazımsızlığa neden olabilir.

Mango doğal olarak tatlı yoğurt ise hafif ekşi bir tada sahiptir. Bu zıt yapı midenin pH dengesini bozabilir ve özellikle hassas mideye sahip kişilerde sindirimi yavaşlatabilir.





