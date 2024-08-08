Yoğurtla karıştırınca güç merkezine dönüşen meyve! Kan seviyesini yükseltiyor, kasları geliştiriyor
Temel vitamin ve minerallerin güç merkezi olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyve A vitamini bakımından çok zengin. Kolajen üretimine yardımcı olan ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan doğanın altın meyvesi eklemleri de kuvvetlendiriyor.
Hasat tarihi 20 Haziran-9 Temmuz arasında olan yaz aylarının gözde meyvesi kayısı, vücut için çok faydalı.
Kayısı, lezzetli bir ikramdan daha fazlasıdır; onlar temel vitamin ve minerallerin güç merkezidir. Yıldız besinlerinden biri, sağlıklı görüşü sürdürmek, bağışıklık sistemini desteklemek ve parlak cildi desteklemek için hayati bir unsur olan A vitaminidir.