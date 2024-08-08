Yoğurtla karıştırınca güç merkezine dönüşen meyve! Kan seviyesini yükseltiyor, kasları geliştiriyor

Kayısının faydalarından tam olarak yararlanmak için farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. İster bir tatlılık patlaması için taze salatalara ekleyin, ister canlandırıcı smoothie'lere karıştırın veya sabah yulaf ezmeniz için nefis bir sos olarak kullanın, kayısılar yemeklerinize çok yönlü ve besleyici bir katkı olabilir.

Chawla, daha keyifli bir deneyim için ev yapımı kayısı reçeli veya Hint turşusu yapmayı deneyin.,