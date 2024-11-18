Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor

Bu uyarılar önceden teşhis edilebilir ve yüksek kolesterol seviyelerinin zamanında müdahalesi ve kontrolü ciddi sağlık sorunlarını önleyebilir. Kolesterol seviyelerinin düzgün bir şekilde izlenmesi için düzenli takip ve kan testleri önemlidir.



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