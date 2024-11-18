Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor

Yüksek kolesterol genellikle belirgin semptomları olmadığından ciddi sağlık sorunlarına yol açana kadar fark edilmez. Ancak bazı işaretler kolesterol seviyenizin yüksek olduğunu gösterebilir. İşte yüksek kolesterol seviyesini gösteren birkaç uyarı işareti.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 1

NEFES DARLIĞI

Nefes darlığı, yüksek kolesterolün neden olduğu plak birikiminden dolayı daralan atardamarlar nedeniyle kalbin yeterli oksijen açısından zengin kan almadığını gösterebilir. Ateroskleroz olarak bilinen bu durum daha ciddi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.

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Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 2

Egzersiz yapmadan veya nispeten kolay fiziksel egzersiz yaparken veya dinlenirken bile açıklanamayan nefes darlığı yaşıyorsanız, bu kolesterol seviyelerinizin yüksek olduğuna dair bir uyarı işareti olabilir ve tıbbi değerlendirme yaptırmanız gerekir.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 3

MİDE BULANTISI

Mide bulantısı, yüksek kolesterol de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Kolesterol atardamarlarda biriktiğinde, bu kalbe giden kan akışının etkilendiği ve dolayısıyla mide bulantısı veya rahatsızlığa neden olduğu anlamına gelir.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 4

Bu semptom genellikle kalp krizi veya anjin gibi daha ciddi durumlarla ilişkilendirilir ve bulantı göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla birlikte ortaya çıkabilir. Bu durumda, sürekli mide bulantısı hissettiğinizde ve ayrıca diğer semptomlarla karşılaştığınızda bir doktora görünmeniz önemlidir.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 5

AYAK VE BACAKLARIN UYUŞMASI

Soğuk ayaklar ve bacaklar, yüksek kolesterol seviyelerinden kaynaklanan zayıf dolaşımın bir göstergesi olabilir ve periferik arter hastalığına veya PAD'ye yol açabilir.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 6

Bu durumda, plak birikimi bacaklardaki atardamarları daraltır, kan akışını azaltır ve ekstremitelerde soğukluk ve uyuşma gibi semptomlara neden olur. Özellikle herhangi bir fiziksel aktivite yaparken bu tür semptomları sık sık yaşıyorsanız, bir doktor değerlendirmesi ve olası kolesterol seviyesi testi isteyin.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 7

AYAKLARDA İYİLEŞMEYEN AÇIK YARALAR

Ayak ülserlerinin iyileşmemesi, yüksek kolesterolle ilişkili altta yatan sağlık sorunlarının ciddi bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu ülserler genellikle plak birikiminden kaynaklanan daralmış atardamarlar nedeniyle zayıf dolaşımdan kaynaklanır.

Ayaklarınızda standart tedaviye yanıt vermeyen kalıcı yaralar veya ülserler varsa, kolesterol seviyelerinizin ve genel damar sağlığınızın daha fazla değerlendirilmesi için bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 8

Yüksek kolesterolünüz varsa, zamanla kan damarlarınızda yağ birikintileri birikebilir. Sonunda, bu birikintiler büyür ve atardamarlarınızdan yeterli kanın akmasını zorlaştırır. Bazen, tıkanıklıklar kopar ve kalp krizi veya felce neden olan bir pıhtı oluşturur.

Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor - 9

Bu uyarılar önceden teşhis edilebilir ve yüksek kolesterol seviyelerinin zamanında müdahalesi ve kontrolü ciddi sağlık sorunlarını önleyebilir. Kolesterol seviyelerinin düzgün bir şekilde izlenmesi için düzenli takip ve kan testleri önemlidir.

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