Yüksek kolesterol belirtisiymiş: Kalp krizi, felç, pıhtı riskini artırıyor
Yüksek kolesterol genellikle belirgin semptomları olmadığından ciddi sağlık sorunlarına yol açana kadar fark edilmez. Ancak bazı işaretler kolesterol seviyenizin yüksek olduğunu gösterebilir. İşte yüksek kolesterol seviyesini gösteren birkaç uyarı işareti.
NEFES DARLIĞI
Nefes darlığı, yüksek kolesterolün neden olduğu plak birikiminden dolayı daralan atardamarlar nedeniyle kalbin yeterli oksijen açısından zengin kan almadığını gösterebilir. Ateroskleroz olarak bilinen bu durum daha ciddi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.