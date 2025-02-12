YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş
Dünya genelinde kalp krizi ve felç riskini artıran "sessiz katil" olarak bilinen yüksek kolesterol pek çok kişinin ortak sağlık sorunlarından biri. Kolesterolün yüksek olması, geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre bunama ile de ilişkilendirildi. Peki, yüksek kolesterol nasıl düşer?
Kolesterol, vücudumuzdaki her hücrenin sağlıklı kalabilmesi için gerekli olan ve karaciğerde doğal olarak üretilen yağlı bir maddedir. Ancak yanlış tipteki kolesterolün fazlası tehlikeli olabilir. "İyi" kolesterol olarak bilinen HDL, kan dolaşımındaki fazla kolesterolü temizleyerek arterlerde plak oluşma riskini azaltırken; "kötü" kolesterol olarak bilinen LDL, kalp hastalıklarına ve tıkanan atardamarlara yol açabilir.