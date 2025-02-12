YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş

Dünya genelinde kalp krizi ve felç riskini artıran "sessiz katil" olarak bilinen yüksek kolesterol pek çok kişinin ortak sağlık sorunlarından biri. Kolesterolün yüksek olması, geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre bunama ile de ilişkilendirildi. Peki, yüksek kolesterol nasıl düşer?

YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 1

Kolesterol, vücudumuzdaki her hücrenin sağlıklı kalabilmesi için gerekli olan ve karaciğerde doğal olarak üretilen yağlı bir maddedir. Ancak yanlış tipteki kolesterolün fazlası tehlikeli olabilir. "İyi" kolesterol olarak bilinen HDL, kan dolaşımındaki fazla kolesterolü temizleyerek arterlerde plak oluşma riskini azaltırken; "kötü" kolesterol olarak bilinen LDL, kalp hastalıklarına ve tıkanan atardamarlara yol açabilir.

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YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 2

The Sun'da yer alan habere göre; Yüksek kolesterol, genellikle sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği, aşırı kilo, sigara içmek ve alkol tüketimi gibi faktörlerden kaynaklanır. Ancak bazı kişilerde genetik faktörler de önemli bir rol oynar. Ailesel hiperkolesterolemi adı verilen bu genetik durum, kişilerin yüksek kolesterolle doğmasına neden olur ve bu durum, kalp hastalığı riskini arttırır.

YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 3

Medichecks Tıbbi Direktörü Dr. Natasha Fernando, "Birçok kişi sağlıksız görünmedikleri için yüksek kolesterolü güvenli olarak kabul ediyor. Ancak gerçek şu ki, yüksek kolesterol herkes için bir tehdit oluşturabilir," diyerek, "Riskinizi öğrenmenin tek yolu test yaptırmaktır," şeklinde uyarıyor.

YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 4

Yüksek kolesterol genellikle erken evrelerde belirti vermez, ancak zamanla atardamarları etkileyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Dr. Fernando, "Belirtiler ortaya çıktığında atardamarlar zaten daralmış olabilir, tedavi edilmezse kalp krizi ya da felç riski artar," diyor.


YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 5

Son yapılan bir araştırma, kolesterol seviyelerinin zaman içinde değişen yaşlı yetişkinlerin, sabit kolesterol seviyelerine sahip kişilere göre bunama riski taşıma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Diyetisyen Rob Hobson, bu bulguların kolesterol yönetiminin önemini vurguladığını belirtti ve Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme düzenlerinin kolesterol seviyelerini dengelemede yardımcı olabileceğini ifade etti.


YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 6

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI BESİNLER

Yüksek kolesterolü kontrol altına almak için sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri öneriliyor. Yulaf, kuruyemişler, yağlı balıklar ve sızma zeytinyağı gibi kolesterolü düşüren besinler, kalp sağlığını desteklemek için etkili olabilir.

Yulaf: Kolesterole bağlanarak emilimini engelleyen çözünür lif açısından zengindir.

Kuruyemişler: Özellikle badem ve ceviz, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü artırmaya yardımcı olan tekli doymamış yağlar açısından zengindir.


YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 7

Kurutulmuş meyveler: Kuru üzüm,  bağırsaktaki kolesterole bağlanabilen ve vücuttan atılmasına yardımcı olabilen çözünür lifler açısından zengindir.

Yağlı balıklar: Somon ve alabalık kalp dostu omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağlar HDL kolesterol ve LDL kolesterolün artmasına yardımcı olabilir.


YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 8

Sızma zeytinyağı: LDL kolesterolü düşürmeye ve HDL kolesterolü artırmaya yardımcı olan tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu yağ ayrıca vücuttaki iltihabı azalttığı gösterilen oleocanthal gibi bileşikler açısından da zengindir.


YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş - 9

Kolesterol seviyelerini düşürmek, kalp hastalığı ve felç risklerini azaltmak için önemlidir. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve sigara içmeme gibi alışkanlıklar, bu riski önemli ölçüde azaltabilir.

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