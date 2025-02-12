YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR? Bu besinleri yemek kolesterolü dengeleyip, kalp krizi riskini azaltıyormuş

The Sun'da yer alan habere göre; Yüksek kolesterol, genellikle sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği, aşırı kilo, sigara içmek ve alkol tüketimi gibi faktörlerden kaynaklanır. Ancak bazı kişilerde genetik faktörler de önemli bir rol oynar. Ailesel hiperkolesterolemi adı verilen bu genetik durum, kişilerin yüksek kolesterolle doğmasına neden olur ve bu durum, kalp hastalığı riskini arttırır.