Yüksek kolesterolün doğal ilacı: Doğanın şifalı bitkisi damar daralmasını önlüyor
Sağlıklı bir vücut için kolesterol seviyesini dengede tutmak gerekir. Kolesterolü dengede tutmanın yolu da doğanın gücünden faydalanmaktan geçiyor. Doğadaki bazı bitkiler yüksek kolesterolü düşürerek damarların tıkanmasını engelleyebiliyor. İşte doğal kolesterol ilacı olan o bitkiler.
İki ana kolesterol türü vardır: LDL veya düşük yoğunluklu lipoprotein, genellikle atardamar duvarlarındaki plak birikimiyle ilişkisi nedeniyle 'kötü' kolesterol olarak bilinir ve diğer tür ise kolesterolü kan dolaşımından uzaklaştırıp karaciğere götürmeye yardımcı olan 'iyi' kolesterol olan HDL veya yüksek yoğunluklu lipoproteindir. Bu iki tür arasında bir denge sağlamak kalp sağlığı için çok önemlidir.