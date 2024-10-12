Yüksek protein kaynağı 5 sebze: Vücudu demir gibi güçlendiriyor

BEZELYE

Bezelye fincan başına 7,86 gram protein içerir. Bezelye çorbası kışın protein açısından zengin, bitki bazlı bir öğün için harikadır veya daha sıcak aylarda soğuk olarak servis edilir. Nane bezelyeye iyi bir eşlikçidir ve taze tadı olan bir sos yapmak için bezelyeyi biraz nane ile ezebilirsiniz.