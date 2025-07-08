Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva

RUH SAĞLIĞI: PAPATYA ÇAYI VE YABAN MERSİNİ

Gastroenterolog, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan besinlere de işaret etti. Kaygı için papatya çayını öneren Dr. Sethi, bu bitkinin sakinleştirici apigenin bileşiği sayesinde gevşemeyi desteklediğini belirtti. 2024 tarihli araştırmalar, papatya çayının kaygı semptomlarını azaltabileceğini doğruladı. Depresyonla mücadelede ise yaban mersininin antioksidan flavonoidlerle zengin olduğunu vurguladı. Aynı yıl yapılan bir çalışma, yaban mersini suyunun 20 gün içinde depresyon ve kaygı semptomlarını önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.





