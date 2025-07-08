Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı dirençli olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Doğru ve dengeli beslenmek yaygın bazı sağlık sorunlarıyla mücadele etmenize yardımcı olabiliyor.
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, doğru beslenmenin sağlık üzerindeki etkisini vurgulayarak, yaygın sağlık sorunları için doğal ve etkili gıda önerilerinde bulundu. Harvard ve Stanford’da eğitim gören Dr. Sethi, Instagram’da paylaştığı videoda, “Yedikleriniz sadece enerjinizi değil, kan basıncınızı, kan şekerinizi, ruh halinizi ve ağrılarınızı da doğrudan etkiler” dedi.
Dr. Sethi, 6 yaygın sağlık sorunu için bilimsel araştırmalarla desteklenen ve düzenli tüketildiğinde iyileştirici etkisi kanıtlanmış gıdaları anlattı.