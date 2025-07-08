Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı dirençli olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Doğru ve dengeli beslenmek yaygın bazı sağlık sorunlarıyla mücadele etmenize yardımcı olabiliyor.

Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva - 1

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, doğru beslenmenin sağlık üzerindeki etkisini vurgulayarak, yaygın sağlık sorunları için doğal ve etkili gıda önerilerinde bulundu. Harvard ve Stanford’da eğitim gören Dr. Sethi, Instagram’da paylaştığı videoda, “Yedikleriniz sadece enerjinizi değil, kan basıncınızı, kan şekerinizi, ruh halinizi ve ağrılarınızı da doğrudan etkiler” dedi.

Dr. Sethi, 6 yaygın sağlık sorunu için bilimsel araştırmalarla desteklenen ve düzenli tüketildiğinde iyileştirici etkisi kanıtlanmış gıdaları anlattı.


SAĞLIK HABERLERİ

Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva - 2

YÜKSEK TANSİYONA KARŞI: PANCAR

Dünya genelinde milyonlarca insanın mücadele ettiği yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının temel nedenlerinden biri. Dr. Sethi, nitrat açısından zengin olan pancarın, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürmede etkili olduğunu belirtti. 2017 tarihli bir meta-analiz, pancar suyunun sistolik kan basıncını 4-5 mmHg kadar azaltabileceğini ortaya koyuyor.


Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva - 3

DİYABET İÇİN: YULAF

Diyabet yönetiminde yulafın önemine dikkat çeken Dr. Sethi, yulafın özellikle beta-glukan adlı çözünür lif içeriğiyle kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olduğunu söyledi. 2022 tarihli bir çalışma, düzenli yulaf tüketiminin tip 2 diyabet hastalarında insülin duyarlılığını artırdığını gösterdi.


Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva - 4

RUH SAĞLIĞI: PAPATYA ÇAYI VE YABAN MERSİNİ

Gastroenterolog, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan besinlere de işaret etti. Kaygı için papatya çayını öneren Dr. Sethi, bu bitkinin sakinleştirici apigenin bileşiği sayesinde gevşemeyi desteklediğini belirtti. 2024 tarihli araştırmalar, papatya çayının kaygı semptomlarını azaltabileceğini doğruladı. Depresyonla mücadelede ise yaban mersininin antioksidan flavonoidlerle zengin olduğunu vurguladı. Aynı yıl yapılan bir çalışma, yaban mersini suyunun 20 gün içinde depresyon ve kaygı semptomlarını önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.


Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva - 5

DEMİR EKSİKLİĞİ: KIRMIZI ET VE MERCİMEK

Demir eksikliği anemisinde kırmızı etin en iyi çözüm olduğunu ifade eden Dr. Sethi, 3 onsluk bir kırmızı et porsiyonunun günlük demir ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını söyledi. Bitki bazlı beslenenler için ise mercimek önerisi yaptı. Mercimeğin hem olmayan demir içerdiğini ve C vitamini açısından zengin yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde emiliminin arttığını belirtti.


Yüksek tansiyondan diyabete: 7 besin her derde deva - 6

SIRT AĞRISINA ZERDEÇAL

Sırt ağrısıyla baş edenler için zerdeçalı tavsiye eden Dr. Sethi, aktif bileşiği kurkuminin güçlü anti-inflamatuar etkisiyle kronik ağrı ve iltihabı azaltmada önemli rol oynadığını söyledi.


Dr. Sethi’nin önerileri, sağlıklı yaşam için basit ama etkili beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gıdanın tıbbi gücü, hastalıkların yönetiminde tamamlayıcı ve önleyici bir rol üstleniyor.

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