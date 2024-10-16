Yüksek tansiyonu tetikleyen evdeki gizli düşman: Böbreklere de zarar veriyor

TUZ ALIMINA SINIR KOYMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vücudun düzgün çalışması için bir miktar tuz gerekli olsa da, bu durumda doğru oranı bulmak önemlidir. Yetişkinler günde 2.300 miligramdan (veya bir çay kaşığından) fazla tuz tüketmemelidir, ancak birçok kişi bundan daha fazlasını tüketir.

Fast food, işlenmiş gıdalar ve restoran yemekleri önemli düzeyde gizli tuz içerebilir. Bunlar aşırı tuz tüketiminin ana kaynaklarıdır. Evde yemek pişirerek, gıda etiketlerini kontrol ederek ve işlenmiş gıdalar yerine taze gıdaları seçerek tuz alımınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.



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