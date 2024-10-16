Yüksek tansiyonu tetikleyen evdeki gizli düşman: Böbreklere de zarar veriyor
Tuz, besinlerimizin oldukça önemli bir bileşenidir. Ancak, aşırı tüketildiğinde tuz vücuda faydadan çok zarar verebilir. Günümüzde çoğu kişi, çoğunlukla işlenmiş ve paketlenmiş yiyecekler sayesinde ihtiyaç duyduğundan daha fazla tuz tüketiyor. İşte çok fazla tuz tüketmenin tehlikeli riskleri, yan etkileri ve tuz alımını kontrol etmenin uzun vadeli sağlık için neden bu kadar önemli olduğu hakkında bilmeniz gerekenler.
Her mutfakta bulunan ve yemeklere sıklıkla konulan tuz, aşırı tüketildiğinde bazı hastalıkların riskini artırabilir.
YÜKSEK TANSİYONU TETİKLER
Çok fazla tuz, yüksek tansiyona neden olan gizli bir faktördür. Vücutta fazla tuz olduğunda, kan dolaşımındaki tuzu seyreltmek için fazladan su tutar. Bu artan kan hacmi, kan damarlarının duvarlarına biraz ekstra basınç uygulayarak yüksek tansiyona neden olur.