Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) aynı zamanda "sessiz katil" olarak da adlandırılır. Çünkü çoğu zaman ciddi seviyelere ulaşana kadar fark edilir semptomlar göstermez.

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 1

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yüksek tansiyon dünyada en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Yüksek tansiyonun mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor. Yüksek tansiyon genellikle sinsice ilerliyor ve bu nedenle "sessiz katil" olarak da tanımlanıyor. Ancak yüksek tansiyonun bazı erken belirtileri de olabiliyor.

İşte yüksek tansiyonu gösterebilecek 5 semptom

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Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 2

SIK İDRARA ÇIKMA

Anormal derecede sık idrara çıkma, vücut idrar yoluyla kullanılmayan glikozdan kurtulmaya çalışırken hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin erken bir belirtisi olarak kabul edilir.

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 3

Japon nüfusu üzerinde yapılan yakın tarihli bir çalışma, gece idrara çıkmak için uyanma ile hipertansiyon arasındaki bağlantıyı inceledi. Özellikle, gece sık idrara çıkanlar kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığının %40 daha yüksek olduğu bulundu.

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 4

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı, yüksek tansiyonun neden olduğu kalp zorlanması nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu semptom, kalp hastalığı, kalp krizi veya anjin gibi daha ciddi durumlara yol açabileceğinden çok ciddiye alınmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, yüksek tansiyon kalp, böbrekler ve beyin gibi organlarda hasara yol açabilir ve felç, kalp krizi veya böbrek yetmezliği gibi durumlara yol açabilir.

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 5

AYAK BİLEĞİNDE ŞİŞLİK

Yüksek tansiyon, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir ve bu da kalp kasının kalınlaşmasına neden olabilir. Çalışma, bunun kan pompalamada daha az etkili hale getirdiğini ve alt ekstremitelerde sıvı birikmesine ve bunun sonucunda ayak bileklerinde şişmeye yol açtığını göstermektedir. Bu, uzun vadeli hipertansiyonun yaygın bir komplikasyonudur

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 6

BAŞ DÖNMESİ

Yüksek tansiyonu olan kişilerde baş dönmesi veya sersemlik hissi yaşanabilir. 493 yaşlı katılımcının yer aldığı Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir çalışmada, bunların %52,1'inin baş dönmesi bildirdiği ve %62,5'ine hipertansiyon teşhisi konduğu bulunmuştur.

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 7

Bu, özellikle yaşlı yetişkinlerde hipertansiyon ve dengeyle ilgili semptomlar arasındaki bağlantıyı vurgular.

Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 8

GÖRME SORUNLARI

Yüksek Tansiyon gözlerdeki kan damarlarına zarar verebilir ve bulanık görme veya görme lekeleri gibi semptomlara yol açabilir. Geleneksel tubba , aşırı kan basıncı retina kan damarlarının daralmasına, kalınlaşmasına ve hatta tıkanmasına neden olabilir ve çift görme, baş ağrısı ve ciddi vakalarda görme kaybı gibi görme sorunlarına yol açabilir.


Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor - 9

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