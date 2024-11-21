Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) aynı zamanda "sessiz katil" olarak da adlandırılır. Çünkü çoğu zaman ciddi seviyelere ulaşana kadar fark edilir semptomlar göstermez.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yüksek tansiyon dünyada en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Yüksek tansiyonun mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor. Yüksek tansiyon genellikle sinsice ilerliyor ve bu nedenle "sessiz katil" olarak da tanımlanıyor. Ancak yüksek tansiyonun bazı erken belirtileri de olabiliyor.
İşte yüksek tansiyonu gösterebilecek 5 semptom