Yüksek tansiyonun az bilinen belirtisiymiş: Böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine sürüklüyor

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı, yüksek tansiyonun neden olduğu kalp zorlanması nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu semptom, kalp hastalığı, kalp krizi veya anjin gibi daha ciddi durumlara yol açabileceğinden çok ciddiye alınmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, yüksek tansiyon kalp, böbrekler ve beyin gibi organlarda hasara yol açabilir ve felç, kalp krizi veya böbrek yetmezliği gibi durumlara yol açabilir.