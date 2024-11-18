Yüksek tansiyonun nedeni stres mi? "Sessiz katil" vücuda gizlice zarar veriyor

Stres kişinin davranışlarını etkiler ve aşırı yeme, sigara içme, yüksek alkol tüketimi ve düşük fiziksel aktivite gibi sağlıksız davranışlar ortaya çıkabilir. Bu tür davranışlar zamanla kilo alımına, zayıf kardiyovasküler sağlığa ve yüksek tansiyona yol açar. Dahası, uyku stres tarafından kesintiye uğrar ve bu da ilgili durumlarını kötüleştirerek anksiyete ve depresyonu artırır ve kan basıncının düzenlenmesini zorlaştırır.



Kronik stres ayrıca kan damarlarında iltihaplanmaya ve elastikiyetlerini azaltarak kanın düzgün bir şekilde akmasını zorlaştırarak doğrudan kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Araştırmalar, zorlu işler veya maddi sıkıntılar gibi yüksek stresli ortamlarda bulunan bireylerin hipertansiyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, stresi etkili bir şekilde yönetmek sağlıklı kan basıncını ve genel refahı korumak için çok önemlidir.