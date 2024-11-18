Yüksek tansiyonun nedeni stres mi? "Sessiz katil" vücuda gizlice zarar veriyor
Hipertansiyon, vücutta gizlice ilerleyen ve kontrol edilmediği takdirde geri dönüşü olmayan hasara yol açan sessiz bir katildir. Vücutta hipertansiyonu tetikleyen çeşitli faktörlerden en yaygın olanı strestir. Stres ve hipertansiyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen iki yaygın sağlık sorunudur. İkisi arasındaki bağlantı, stresin hipertansiyonun hem nedeni hem de sonucu olması nedeniyle biraz karmaşıktır.
HİPERTANSİYON NEDİR?
Hipertansiyon, kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin sürekli olarak çok yüksek olduğu kronik bir tıbbi durumdur. Normal kan basıncı 120/80 mmHg'nin altında olarak tanımlanır; burada "120" sistolik basınçtır (kalp attığında) ve "80" diyastolik basınçtır (kalp atışlar arasında dinlendiğinde). Hipertansiyon genellikle şu şekilde kategorize edilir: