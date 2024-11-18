Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş

Kahvaltı, en sağlıklı öğün olarak bilinir ve beyin sağlığı için gereklidir. Yumurtalar, beyin sağlığı için gerekli olan kolin içerir. Organik, suda çözünen bir bileşik olan kolin, ne bir vitamin ne de bir mineraldir.

Kolin, hafızayı, ruh halini ve zekayı düzenlemede önemli bir rol oynayan bir nörotransmitter olan asetilkolin üretmek için gereklidir.

Ayrıca, beyin fonksiyonu ve gelişimi için hayati önem taşıyan sentezlenmiş DNA'yı işlemek için de gereklidir. Bu nedenle, kolin alımı beyin fonksiyonunu iyileştirir. Bu nedenle kahvaltıda yumurta tüketmeye özen göstermelisiniz.