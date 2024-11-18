Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş
Yumurta en sık tüketilen besinler arasında yer alır. Çeşitli şekillerde tüketilebilen yumurta vücut sağlığı için de gereklidir. Yüksek besin değeri ve güçlü protein kaynağı olması nedeniyle vücudun protein ihtiyacını karşılamanın en güzel yoludur. Beslenme listenize yumurta ekliyorsanız bilmeniz gereken bazı gerçekler var. Yumurta, Sabah mı yoksa akşam mı tüketilmeli? İşte yanıtı.
Bir yumurta yaklaşık 75 kalori içerir. 5 gram yağ, 6 gram protein, 0 karbonhidrat, 67 miligram potasyum, 70 miligram sodyum ve 210 miligram kolesterol içerir. Bir yumurta, DV'nin (günlük değer) %8'ini A vitamini, %6'sını folat, %14'ünü B5 vitamini, %23'ünü B12 vitamini, %20'sini riboflavin, %7'sini fosfor ve %28'ini selenyum içerir. Ayrıca makul miktarda D vitamini, E vitamini, B6 vitamini, kalsiyum ve çinko içerir.