Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş

Yumurta en sık tüketilen besinler arasında yer alır. Çeşitli şekillerde tüketilebilen yumurta vücut sağlığı için de gereklidir. Yüksek besin değeri ve güçlü protein kaynağı olması nedeniyle vücudun protein ihtiyacını karşılamanın en güzel yoludur. Beslenme listenize yumurta ekliyorsanız bilmeniz gereken bazı gerçekler var. Yumurta, Sabah mı yoksa akşam mı tüketilmeli? İşte yanıtı.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 1

Bir yumurta yaklaşık 75 kalori içerir. 5 gram yağ, 6 gram protein, 0 karbonhidrat, 67 miligram potasyum, 70 miligram sodyum ve 210 miligram kolesterol içerir. Bir yumurta, DV'nin (günlük değer) %8'ini A vitamini, %6'sını folat, %14'ünü B5 vitamini, %23'ünü B12 vitamini, %20'sini riboflavin, %7'sini fosfor ve %28'ini selenyum içerir. Ayrıca makul miktarda D vitamini, E vitamini, B6 vitamini, kalsiyum ve çinko içerir.

SAĞLIK HABERLERİ

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 2

YUMURTANIN YARARLARI

'İyi' kolesterol: Yumurtalar, kan kolesterolünüzü olumsuz yönde etkilemeyen 'iyi' kolesterol açısından zengindir.

Kalp sağlığınızı korur: Yumurtaları diyetinize dahil etmek kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 3

Gözleriniz için iyidir: Antioksidanlar lutein ve zeaksantin, katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır. Ispanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşillikler bu antioksidanlar açısından zengin olsa da, çalışmalar yumurtaların daha iyi bir kaynak olduğunu göstermektedir.

Kasları güçlendirir ve beyni sağlıklı tutar: Yumurtalardaki protein, kaslar da dahil olmak üzere vücut dokularının korunmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Vitamin açısından zengin yumurta aynı zamanda beyni sağlıklı tutar.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 4

Kilo yönetimi: Yumurtalar kalorisi düşük ve proteini yüksektir, bu da onları kilo verme diyeti için mükemmel bir seçim haline getirir. Yumurta yemek daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur, bu da öğünler arasında atıştırma isteğini azaltabilir.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 5

YUMURTA SABAH MI, AKŞAM MI TÜKETİLMELİ?

Yumurta yemek için ideal zamanı merak ediyorsanız, duruma göre değişir. Sabahları güne yumurta yiyerek başlarsanız, metabolizmanızı harekete geçirir ve ayrıca sizi enerjik tutar. Yumurtalar daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabileceğinden açlık krizlerini azaltır.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 6

Sabahları, tok hissetmeniz ve öğle yemeğinden önce veya öğünler arasında sağlıksız atıştırmalıklar istememeniz için protein açısından zengin yiyecekler yemeniz önerilir. Yumurtalar bu istekleri azaltabilir.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 7

Kahvaltı, en sağlıklı öğün olarak bilinir ve beyin sağlığı için gereklidir. Yumurtalar, beyin sağlığı için gerekli olan kolin içerir. Organik, suda çözünen bir bileşik olan kolin, ne bir vitamin ne de bir mineraldir.

Kolin, hafızayı, ruh halini ve zekayı düzenlemede önemli bir rol oynayan bir nörotransmitter olan asetilkolin üretmek için gereklidir.

Ayrıca, beyin fonksiyonu ve gelişimi için hayati önem taşıyan sentezlenmiş DNA'yı işlemek için de gereklidir. Bu nedenle, kolin alımı beyin fonksiyonunu iyileştirir. Bu nedenle kahvaltıda yumurta tüketmeye özen göstermelisiniz.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 8

Gün boyunca yumurta yemek sağlığınız için iyi olsa da, geceleri yemek size daha fazla fayda sağlayacaktır. Akşamları egzersiz yapıyorsanız, yumurta yemek kas onarımına ve büyümesine yardımcı olacaktır.

Kaslarınızın iyileşmesi ve yeniden inşası için proteine ​​ihtiyacı vardır.

Yumurta tüketmek, vücuda bu iyileşme sürecini desteklemek için gerekli amino asitleri sağlar ve zamanla kas kütlesini ve gücünü artırmaya yardımcı olur.

Yumurta sabah mı yoksa akşam mı tüketildiğinde sağlıklı? Yıllardır yanlış biliniyormuş - 9

Akşam yemeğinde yumurta yemek size iyi bir gece uykusu da sağlayacaktır. Bunun nedeni, yumurtaların serotonin üretiminde önemli bir rol oynayan ve daha sonra melatonine dönüştürülen amino asit triptofan içermesidir.

Melatonin, uyku-uyanıklık döngünüzü düzenleyen hormondur.

Yumurta yemek melatonin seviyenizi artıracak, kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak ve uykunuzu getirecektir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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