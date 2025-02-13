Yumurtadan daha fazla protein mi içeriyor? 4 sebze 1 yumurtayı bile geride bırakabilir

BROKOLİ

Brokoli genellikle yüksek lif ve vitamin içeriği nedeniyle övülür, ancak aynı zamanda hafife alınan bir protein kaynağıdır. 100 gram başına brokoli yaklaşık 2,8 gram protein içerir. Bir fincan doğranmış, pişmiş brokoli neredeyse 5,7 gram protein sağlar ve tek bir yumurtayı geride bırakır.



Ayrıca brokoli antioksidanlar, folat ve potasyum açısından zengindir. Kalp sağlığını, sindirimi destekler ve iltihap önleyici özellikler sunar, bu da onu her diyete mükemmel bir katkı yapar. Brokoliyi sotelere, körilere veya karışık sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz.