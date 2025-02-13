Yumurtadan daha fazla protein mi içeriyor? 4 sebze 1 yumurtayı bile geride bırakabilir
Yumurtalar genellikle yumurta başına yaklaşık 6 gram protein sağlayarak en iyi protein kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Ancak bazı sebzeler porsiyon başına protein içeriği açısından yumurtaları geride bırakabilir.
Yumurtalar mükemmel bir protein kaynağı olsa da, bazı sebzeler de bu makro besin açısından zengindir. Diyete dahil edildiğinde, protein açısından zengin çeşitli sebzeler günlük protein tüketimine katkıda bulunabilir ve ayrıca ek vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sunar.