Yumurtadan ıspanağa: A vitamininden K vitaminine kadar doğal besin kaynakları
Vitaminler ve mineraller genel sağlık için hayati önem taşır, hastalıklara karşı korur ve çeşitli bedensel işlevleri destekler. Çoğu vitamin vücutta sentezlenmediğinden, diyet veya takviyeler yoluyla elde edilmelidir. İşte A vitamininden K vitaminine kadar doğal besin kaynakları
Vitaminler ve mineraller sağlığı korumak için gereklidir. Görmeyi korumaktan bağışıklık işlevine kadar, yalnızca genel sağlığa katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli hastalıklara karşı da koruma sağlarlar.
Vitaminler, vücutta sentezlenmedikleri için (D vitamini hariç) 'temel' olarak adlandırılır, bu nedenle gıdadan veya takviyeden gelmelidirler. Eksikliği bazı durumlarda ciddi hastalıklara bile yol açabilir. Diyetinize doğal besin kaynaklarını dahil etmek, vücudunuzun bu temel besinleri almasını sağlar. A'dan K'ya kadar vitaminler, işlevleri ve bunları doğal olarak nerede bulabileceğinizin listesi