Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor

Düşük kalorili, kolesterolsüz bitki bazlı bir protein kaynağı olan nohut suyu sağlık için pek çok fayda sunar. 2014 yılında yumurta alternatifi olarak keşfedilen nohut suyu veganlar arasında popülerlik kazandı. Kilo kaybı ve protein sindirimi sorunları olanlar için faydalı olan nohut suyu yemeklerde bile kullanılabilir.

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 1

Nohut suyu, içinde bol miktarda besin bulunan düşük kalorili ve düşük kolesterollü bitki bazlı bir protein deposudur. Sadece düzenli bir diyet takviyesi olarak değil, aynı zamanda pişmiş yiyeceklerde ve tatlılarda yumurta alternatifi olarak da kullanılabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 2

Vitaminler, mineraller, amino asitler, yağ asitleri ve antioksidanların bir deposu olan nohut suyu, daha iyi kardiyovasküler sağlık sağlayabilen mükemmel kalp dostu bir yiyecek de olabilir. Peki, nohut suyu nasıl hazırlanır?

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 3

Nohut suyu, nohut kaynatıldıktan sonra kalan sudur.Hatta haşlanmış mercimek ve fasulyeden bile elde edilebilir. Ayrıca konserve nohuttan elde edilen sıvı da olabilir.

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 4

Bir Fransız aşçı olan Joël Roessel'in yumurta alternatifi ararken konserve ürünlerden elde edilen sıvı ile yaptığı deney, 2014 yılında nohut suyu ya da Aquafaba'nın icat edilmesine yol açtı. Blogunda bundan bahsettiğinde, şefler arasında ilgi uyandırdı.

Bir yıl sonra, iki Fransız araştırmacı fikri daha da araştırdı ve konserve nohuttan elde edilen sıvının nasıl köpürtülebileceğini ve çikolatalı mus yapmak için kullanılabileceğini gösteren bir YouTube videosu yayınladı. Bu trend kısa sürede vegan topluluğu arasında yayıldı.

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 5

NOHUT SUYUNUN FAYDALARI

KOLESTEROLÜ DENGELER

Sağlıklı yaşam tutkunları için nohut suyu veya aquafaba, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dozlarını almanın mükemmel bir yoludur. Her bir yemek kaşığı yaklaşık beş kaloriye sahiptir. Aquafaba, yumurta beyazında bulunan proteinin (ağırlıkça) yaklaşık onda birine sahiptir. Bitki bazlı bir protein kaynağı arayanlar, arayışlarını nohut suyunda sonlandırır.

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 6

STANDART PROTEİNİ SİNDİREMEYENLER İÇİN FAYDALI

Aquafaba, standart proteinleri emmede sorun yaşayan veya bunları metabolize edemeyen veya sindiremeyen kişiler için faydalı olabilir.

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 7

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Nohut suyu sağlıksız açlık sancılarını önleyebilir ve sizi tok hissettirebilir. Bu, kilo verme çabalarınıza yardımcı olabilir. Sabahın erken saatlerinde bunu içmek tok ve enerjik kalmanıza yardımcı olabilir.

Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor - 8

Aquafaba veya nohut suyu içmenin bazı sağlıklı yolları şunlardır

1. Aquafaba'yı kaju fıstığına, besleyici mayaya ve baharatlara ekleyin, ardından makarna, nachos veya güveçler için kremamsı bir vegan peynir sosu oluşturmak için karıştırın.


2. Malzemeleri birbirine bağlamaya yardımcı olmak için aquafaba'yı sebze burger veya kızarmış ekmek karışımlarına karıştırın. Tuzlu yemekler için harika bir yumurta yerine geçer.


3. Süt veya un kullanmadan gövde ve kremamsılık katmak için aquafaba'yı çorbalara, güveçlere veya soslara karıştırın. Kremalı çorbaları veya sosları koyulaştırmak için idealdir.


4. Çırpılmış aquafabayı eritilmiş çikolataya katlayarak zengin, bir çikolatalı mus elde edin. Etkileyici, kolay ve suçluluk duygusu yaratmayan bir ikramdır!

DAHA FAZLA GÖSTER