Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor
Düşük kalorili, kolesterolsüz bitki bazlı bir protein kaynağı olan nohut suyu sağlık için pek çok fayda sunar. 2014 yılında yumurta alternatifi olarak keşfedilen nohut suyu veganlar arasında popülerlik kazandı. Kilo kaybı ve protein sindirimi sorunları olanlar için faydalı olan nohut suyu yemeklerde bile kullanılabilir.
Nohut suyu, içinde bol miktarda besin bulunan düşük kalorili ve düşük kolesterollü bitki bazlı bir protein deposudur. Sadece düzenli bir diyet takviyesi olarak değil, aynı zamanda pişmiş yiyeceklerde ve tatlılarda yumurta alternatifi olarak da kullanılabilir.