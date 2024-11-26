Yumurtaya alternatif bitkisel protein: Gün boyu tokluk kazandırıyor, vücuda enerji yüklüyor

Aquafaba veya nohut suyu içmenin bazı sağlıklı yolları şunlardır



1. Aquafaba'yı kaju fıstığına, besleyici mayaya ve baharatlara ekleyin, ardından makarna, nachos veya güveçler için kremamsı bir vegan peynir sosu oluşturmak için karıştırın.



2. Malzemeleri birbirine bağlamaya yardımcı olmak için aquafaba'yı sebze burger veya kızarmış ekmek karışımlarına karıştırın. Tuzlu yemekler için harika bir yumurta yerine geçer.



3. Süt veya un kullanmadan gövde ve kremamsılık katmak için aquafaba'yı çorbalara, güveçlere veya soslara karıştırın. Kremalı çorbaları veya sosları koyulaştırmak için idealdir.



4. Çırpılmış aquafabayı eritilmiş çikolataya katlayarak zengin, bir çikolatalı mus elde edin. Etkileyici, kolay ve suçluluk duygusu yaratmayan bir ikramdır!