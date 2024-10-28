Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış

Yumurta en sağlıklı protein kaynaklarından. Ancak yumurtanın kolesterolü yükseltip yükseltmediği uzmanlar tarafından en çok tartışılan konulardan biri.

Amerikan Kalp Derneği'nin bulguları yumurtalardaki kolesterol hakkındaki korkuyu azaltmaya çalışsa da, onları nasıl pişirdiğimiz genel sağlığınız için büyük önem taşıyor. Yumurtaları aşırı pişirmenin kolesterol seviyesini artırır mı? İşte yanıtı.