Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış

Yumurta yüksek protein içeriğiyle vücut için en sağlıklı temel besinlerin başında gelir. Özellikle kahvaltı başta olmak üzere birçok öğünde tüketilen yumurta sağlığa sayısız fayda sunar. Ancak yumurtayı nasıl pişirdiğiniz genel sağlığınız için büyük önem taşıyor.

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 1

Yumurta en sağlıklı protein kaynaklarından. Ancak yumurtanın kolesterolü yükseltip yükseltmediği uzmanlar tarafından en çok tartışılan konulardan biri.

Amerikan Kalp Derneği'nin bulguları yumurtalardaki kolesterol hakkındaki korkuyu azaltmaya çalışsa da, onları nasıl pişirdiğimiz genel sağlığınız için büyük önem taşıyor. Yumurtaları aşırı pişirmenin kolesterol seviyesini artırır mı? İşte yanıtı.

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Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 2

Yumurta 373 mg kolesterol içerir. Sarısında 186 mg kolesterol bulunur. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, günde 1 tane yumurta yemek genel sağlığı korumak için yeterlidir. Ancak yumurtanın sağlığa etkileri nasıl pişirildiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yumurtalardaki kolesterol yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında oksitlenebilir ve oksisterol adı verilen bileşikler oluşturabilir. Bu bileşikler vücutta oksidatif stresi ve iltihabı artırabileceğinden kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 3

Yumurtanın büyüklüğü kalorisine göre değişiklik gösterse de 1 tam yumurta ortalama 70-80 kalori aralığındadır. Diyetinize rahatlıkla ekleyebileceğiniz yumurtanın aşırı tüketilmesi de kronik hastalıkları olan kişiler için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 4

Oksisteroller, kolesterol ısıya maruz kaldığında, özellikle yüksek sıcaklıklarda veya uzun süreli pişirme yoluyla oluşur. Bunlar yumurtalara özgü değildir ve et ve peynir gibi diğer kolesterol seviyesini yükselten yiyeceklerde de görülebilir. Özellikle bu yiyecekler kızartıldığında, kolesterolü yükseltme olasılığı artar.

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 5

Oksisterollerle ilgili endişe, kan damarlarında plak oluşumunu teşvik ederek ateroskleroza (atardamarların sertleşmesi) neden olabilir ve böylece kalp sağlığını tehdit edebilir.

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 6

YUMURTA NASIL PİŞİRİLİR?

Yumurtaların faydalarından yararlanmak ve olası sağlık risklerini en aza indirmek için aşırı pişirmekten kaçınmak önemlidir.

İşte güvenli yumurta hazırlama için bazı ipuçları:

Yumurtaları daha düşük sıcaklıklarda pişirmek oksisterol oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, yumurtaları haşlamak yağda pişirmekten daha iyi bir seçenektir.

Yumurtaları ne kadar uzun süre pişirirsek, o kadar fazla kolesterol ısıya maruz kalır. Yumurtaların besin kalitesini korurken oksidasyon risklerini en aza indirmek için daha kısa pişirme sürelerine bağlı kalın.

Yumurta içeren yemeklere sebze eklemek yalnızca besin içeriğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda pişirmenin neden olduğu oksidatif stresin bir kısmını etkisiz hale getirebilen antioksidanlar da sağlar.

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 7

YUMURTANIN VÜCUDA FAYDALARI

  • Yüksek besin değeriyle tok tutar
  • Yumurta güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağıdır
  • Kalp sağlığı için yararlıdır
  • Yumurta göz hastalıkları riskini düşürür
  • Trigliserid seviyesini azaltabilir
  • HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırır
  • Betain ve kolin sayesinde beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltır
  • Vücut dokularının onarılması ve korunmasını sağlar
  • Sarkopeniyi önleme konusunda etkili bir besindir
  • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini destekler
Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 8

YUMURTAYI SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN

Pişirdiğiniz yumurtanın sarısının etrafında gri bir halkanın oluştuğunu görüyorsanız, bu iyiye işaret değil. Zira yeşil halka, yumurtanın çok uzun süre pişirildiğinin bir göstergesidir. Bu durum, demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır.

Yumurtayı böyle yemeyin: Faydadan çok zararı varmış - 9

Yumurta 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında demir sülfür halkası olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu halka, yumurtadaki demirden yararlanmamızın önündeki engeldir. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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