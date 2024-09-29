Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor
Yürüyüş en etkili ve verimli aktivitelerden biri. Her gün yürüyüş yapmak alışkanlık halinde geldiğinde ve bunu doğru şekilde yaptığınızda kaslarınız üzerinde olumlu etkileri olabilir. Hatta zihinsel ve duygusal gelişiminize katkı sağlayabilir.
Farkındalık Yürüyüşü: Bu teknikte kişi, yürüyüş sırasında adımlarını izleyerek, bedeninin hislerini fark ederek ve çevresindeki duyumları fark ederek mevcut anı deneyimlemeye çalışır.Farkındalıkla yürüme, yürüyüşün faydalarını iki katına çıkarabilir.