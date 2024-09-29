Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor

Farkındalıklı yürüyüş, açık havayla uyum içinde olmanızı teşvik eder. İster bir parkta ister bir doğa parkurunda yürüyün, çevrenizin farkında olmak doğal dünyayla daha derin bir ilişki duygusu geliştirir. Böyle bir ilişki, kişiye huzur ve aidiyet duygusu verebilir ve ona bir amaç ve devam etmesi için bir neden sağlayabilir.