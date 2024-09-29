Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor

Yürüyüş en etkili ve verimli aktivitelerden biri. Her gün yürüyüş yapmak alışkanlık halinde geldiğinde ve bunu doğru şekilde yaptığınızda kaslarınız üzerinde olumlu etkileri olabilir. Hatta zihinsel ve duygusal gelişiminize katkı sağlayabilir.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 1

Farkındalık Yürüyüşü: Bu teknikte kişi, yürüyüş sırasında adımlarını izleyerek, bedeninin hislerini fark ederek ve çevresindeki duyumları fark ederek mevcut anı deneyimlemeye çalışır.Farkındalıkla yürüme, yürüyüşün faydalarını iki katına çıkarabilir.

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Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 2

Farkındalıkla yürürken, her adımın ve hislerinin bilincinde olarak yürümeye tam dikkat verirsiniz; zamanında nefes alırsınız; ve tüm çevreyi fark edersiniz. Size, yalnızca A ve B arasında acele edip her adımı deneyimleyip tadını çıkarmadan, anda olmayı öğretir.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 3

YÜRÜYÜŞÜN FİZİKSEL FAYDALARI

Farkındalıkla yürümek, derin, ritmik nefes almayı teşvik eder. Farkındalıkla yürümek, kişinin nefesini yürüyüşüyle senkronize tutar, böylece kişi vücutta daha fazla oksijen akışı hisseder.

Enerjiyi yönlendirerek sizi gençleştirdiği için, yürüyüş deneyimi sadece bir antrenmandan daha eğlenceli hale gelir.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 4

Yürüyüş de dahil olmak üzere düzenli egzersizler bağışıklığınızı geliştirir. Yürüyüş, kan dolaşımını artırarak bağışıklık hücrelerinin vücutta serbestçe dağılmasını sağlar. Farkındalıkla birleştiğinde, bu tür aktiviteler stresi azaltır.

Kronik hastalıkları olan kişiler farkındalıklı yürüyüşten çok faydalanabilirler. Nefesin ve vücudun farkındalığı, gergin kasların gevşemesini sağlayarak gerginliği serbest bırakabilir.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 5

YÜRÜYÜŞ YAPMANIN ZİHİNSEL VE DUYGUSAL FAYDALARI

Yürüyüş, sadece vücudunuzu hareket ettirmenin ötesinde farklı yönleri birbirine bağlar ve bunlara dokunur.

Farkındalıkla yürümek, zihinsel ve duygusal iyiliğe çok katkıda bulunur ve sizi huzura ve berraklığa götürerek yaşam kalitenizi iyileştirmenize yardımcı olur.

Farkındalıklı yürüyüşler, çevrenizle huzurlu bir şekilde bağlantı kurma yeteneği sağlar. Nefesinize ve yürüyüşün hislerine dair içgörü kazanmak sizi topraklar, dolayısıyla kaygı ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur. 

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 6

Bu, günlük baskılardan çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama yaratan bir meditasyon biçimidir. Ayrıca, yürüyüş vücuttaki doğal ruh hali yükselticileri olan endorfinleri serbest bırakır. Buna farkındalığı da ekleyin ve sonuç tam bir beyin uyarıcısıdır.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 7

Farkındalıklı yürüyüş, açık havayla uyum içinde olmanızı teşvik eder. İster bir parkta ister bir doğa parkurunda yürüyün, çevrenizin farkında olmak doğal dünyayla daha derin bir ilişki duygusu geliştirir. Böyle bir ilişki, kişiye huzur ve aidiyet duygusu verebilir ve ona bir amaç ve devam etmesi için bir neden sağlayabilir.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 8

Yürüyüşü alışkanlık haline getirmek için birkaç basit adım şunlardır:

Sizi ilhamlandıran bir yer seçin -ister park, ister doğa parkuru, isterse sessiz bir sokak olsun. Çevrenizin güzelliği farkındalık uygulamanızı geliştirebilir.

Yürümeye başlamadan önce, uygulamanızdan ne istediğinizi netleştirin. Örneğin, huzur arzulayabilir, gerginliği azaltabilir veya sadece şu anın tadını çıkarabilirsiniz.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 9

Niyetiniz yürürken zihninizi ve dikkatinizi yönlendirebilir.

Birkaç derin nefesle başlayın. Burundan nefes alın, ağızdan verin, nefesinizi ve adımlarınızı koordine edin.

Yürüyüşün faydasını 2 katına çıkaran yöntem: Kas, zihin ve duygusal sağlığı geliştiriyor - 10

Yerdeyken ayaklarınızdaki hislere, bacaklarınızın nasıl hareket ettiğine, kollarınızın nasıl sallandığına ve kalbinizin atışına dikkat edin.

TÜM DUYGULARINIZI HAREKETE GEÇİRİN

Çevrenizdeki renkleri, dokuları ve şekilleri gözlemleyin, doğanın seslerini veya adımlarınızın ritmini dinleyin, temiz havayı koklayın ve cildinizde rüzgarı hissedin.


Yürürken düşünceler gelebilir, bu yüzden kendinize onları yargılamadan gözlemlemeyi hatırlatın.

Dikkat dağıtıcı şeyleri kabul edin ve dikkatinizi nazikçe nefesinize ve yürüme eyleminin kendisine odaklayın. Bu uygulama, dikkatin farkındalığa geri dönmesini güçlendirir.

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