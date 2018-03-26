Yüz estetiğinde doğru bilinen 10 yanlış (Beklentileriniz ne kadar gerçekçi?)
ntv.com.tr
Özellikle yüz bölgesine yapılan estetik uygulamalar konusundaki farklı bilgiler, kafaların karışmasına, soru işaretlerinin doğmasına yol açıyor. Zira estetik yüz cerrahisinde hurafe olarak kabul edilen yanlış bilgiler ve bilgilendirilmeler istek, beklenti ve sonuçları bambaşka noktaya taşıyabiliyor.
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1Plastik ve estetik cerrahinin çok önemli bir alan olduğunu vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçükçelebi, doğru ellerde yapılmayan işlemlerin komplikasyon ve istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebileceğine işaret ediyor.
Aynı zamanda yüz estetiği yaptıracak kişilerin de gerçekçi beklentiler içinde olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ahmet Küçükçelebi, yüz estetiği konusundaki hurafelere yani doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekiyor. İşte o hurafeler:
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- Kozmetik - estetik ve plastik cerrahi aynı şeydir
- Kozmetik - estetik ve plastik cerrahi aynı şeydir
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- Yüz estetiği sonrasında doğal olmayan bir görünüm elde edilir
Tüm estetik girişimlerde doğal bir sonuca ulaşabilmek amaçlanıyor. Bunu sağlayabilmek için, estetik cerrahın hastanın anatomisi, eski görünümü ve isteklerini bir denge içinde değerlendirerek doğal bir sonuç alması gerekiyor. Çoğu zaman da bu amaca ulaşılıyor. Doğal olmayan sonuçlar ise, genellikle iyi planlama yapılmayan ya da iyi opere edilmeyen kişilerde ya da hasta ile cerrahın istek ve estetik kaygılarının doğal sınırları zorlaması durumunda ortaya çıkıyor.
- Yüz estetiği sonrasında doğal olmayan bir görünüm elde edilir
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- Genellikle kozmetik amacıyla yapılan bir işlemdir
Estetik operasyonları plastik operasyonlardan farklı kılan en önemli sebep, estetik operasyonların isteğe bağlı yapılması ve estetik kaygının ön planda olması. Plastik cerrahi için rekonstrüktif ve fonksiyonel nedenler daha ağır basıyor. Ancak her ikisinde de ortak amaç, yapılan operasyonda fonksiyon bozukluğuna neden olmamak ve doğal bir estetik anlayışın hakimiyetini sağlamak olarak belirleniyor.
- Genellikle kozmetik amacıyla yapılan bir işlemdir
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- Yüz cerrahisi ile yepyeni bir yüz oluşturulabilir
Estetik cerrahi ile yapılacak yüzün biyolojik yaşı, iyileşme kapasitesi belli olduğu için yeni bir yüz yaratılmıyor. Sadece daha genç görünümlü bir yüz ortaya çıkabiliyor.
- Yüz cerrahisi ile yepyeni bir yüz oluşturulabilir
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- “Yeni yüzümle hayatımdaki sorunları da giderebileceğim.”
- “Yeni yüzümle hayatımdaki sorunları da giderebileceğim.”
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- Yüz estetiğinde kesi izi kalmaz
Her cerrahi müdahale sonucu yara iyileşmesinde yara izi oluşması biyolojik doğal bir sonuç olarak gösteriliyor. Dolayısıyla estetik yüz cerrahisinde de kesi izi kalabiliyor. Ancak izin nasıl olacağını çoğu kez yüz de yüz tahmin etmek mümkün olamıyor. Estetik cerrah en az iz oluşması için, cerrahi planının yapılmasının ardından operasyon sonucunda hastayı takip ederek izin olgunlaşması sürecinde gerekli önlemleri alıyor.
- Yüz estetiğinde kesi izi kalmaz
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- Sadece belli bir yaşa kadar yapılabilir, 65 yaş üstü yapılamaz
Plastik ve estetik amaçlı operasyonlar kişinin sağlığı elverdiği ölçüde her yaşta yapılabiliyor. Genelde estetik operasyonlar için ameliyat edilecek bölgenin anatomik gelişiminin tamamlanması bekleniyor. Ancak reşit olmamış kişilerde öncelikle ebeveynlerle konuşuluyor. Gelişimi ve fonksiyonu engelleyecek problemlerin çözümü için bazı rekonstrüktif operasyonlar ise her yaşta yapılabiliyor. Sonuç olarak, psikolojik rahatsızlık nedeni veya yaştan dolayı kendi kararını sağlıklı bir şekilde alamayan ve 65 yaş üstü için sağlıklı olmayan kişiler haricinde herkese uygulanabiliyor.
- Sadece belli bir yaşa kadar yapılabilir, 65 yaş üstü yapılamaz
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- Kalıcıdır ve yaşlanmanın önüne geçmeyi sağlar
Estetik yüz operasyonları kesinlikle biyolojik yaşlanmanın önüne geçilmesini sağlamıyor. Sadece bizi daha dinlenmiş, daha gençleşmiş olarak gösteriyor. Ancak iyi yapılmış bir estetik operasyon ile alınan sonuçlar ömür boyu etkili olabiliyor. Yani daha genç ve dinlenmiş bir görünümle biyolojik yaşı geriden takip ederek yaşlanmak mümkün olabiliyor.
- Kalıcıdır ve yaşlanmanın önüne geçmeyi sağlar
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10Çok acı verir ve bu nedenle ameliyat sonrası çok zor geçer
Estetik operasyon sonrasının ağrılı geçeceği korkusu, birçok kişinin en çok endişe ettiği konuların başında geliyor. Ancak, cerrahi tekniklerdeki yenilikler, teknolojik alandaki gelişmelerle birlikte ciddi ve rahatsızlık boyutundaki ağrı veya sıkıntılar, yerini daha az ağrılı, konforlu bir operasyon sonrası sürecine bırakmış durumda. Burada her hastanın psikolojik yapısı, beklentisi, algıları ve vücut reaksiyonları farklı olduğu için rahatsızlık ve ağrının boyutu da kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor.
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- Plastik cerrahi çok riskli bir işlemdir
- Plastik cerrahi çok riskli bir işlemdir
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12Fotoğraflar: Getty Images Turkey