Yüz şekliniz zekanızı ele veriyor! Aynada yüz hatlarınızı inceleyin, bu yüz şekline sahip olanların IQ'su çok yüksek
Yüz hatları genellikle çeşitlidir. Oval, yuvarlak, dikdörtgen ya da kalp yüz şekline sahip olabilirsiniz. Yüz şeklinin sadece genel görünüme etki ettiği düşünülür. Ancak yüz şekli sadece görünümünüzü değil karakterinizi ve zekanızı da etkiliyor. Bu yüz tipine sahip olan kişiler güçlü bir zekaya ve analitik bir zihne sahip oluyor.
Yüz şekli, bir kişinin genel görünümünü belirler ve bazı kültürel veya psikolojik inanışlara göre kişiliğine ve zekasına dair ipuçları verebilir. Ancak bu tür genellemeler kişiden kişiye büyük ölçüde değişir ve bilimsel olarak kesin doğruluk taşımaz.
Güzellik ve zeka doğru orantılı değildir. Ancak bazı insanlar farkında olmadan "halo etkisi"nden etkilenebilirler.