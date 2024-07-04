Yüz şekliniz zekanızı ele veriyor! Aynada yüz hatlarınızı inceleyin, bu yüz şekline sahip olanların IQ'su çok yüksek

Testosteron ve östrojen hem davranışta hem de yüzümüzün görünümünde söz sahibidir. Yüksek testosteron daha güçlü çene kemikleriyle, yüksek östrojen ise daha pürüzsüz alınlar, daha dolgun dudaklar ve daha yumuşak, daha yuvarlak hatlarla ilişkilendirilir.



Daha geniş elmacık kemikleri ayrıca ekstra testosteronla da bağlantılıdır. Bu, daha cesur olmanın ve sinirliliğin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu yüz özelliğine sahip kişiler daha özgüvenli olarak görülür ve kendileri de öyle hissederler.