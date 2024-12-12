Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor

Ancak elmalar lif içeriğiyle parlar. Orta boy bir elma, özellikle pektin olmak üzere yaklaşık 4 gram diyet lifi sağlar. Guava da lif içerir, ancak biraz daha az, meyve başına yaklaşık 3 gram sunar. Lif, sindirim sağlığı için faydalıdır ve kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Buna rağmen, guava hem çözünür hem de çözünmez lif sağlar ve bu da onu sindirim sağlığı için çok yönlü bir seçim haline getirir.