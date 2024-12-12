Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor

Guava ve elma, vücuda belirgin besinsel faydalar sunar. Guava, bağışıklığı güçlendiren önemli ölçüde daha yüksek C vitamini içeriğine sahipken, elma lif bakımından üstündür ve sindirime yardımcı olur. Kaloriye dikkat eden kişiler guavanın daha düşük kalorili olmasını takdir edecektir. Her iki meyve de antioksidan içerir; guava likopen açısından zengindir ve elma faydalı flavonoidler içerir. Peki, hangisi daha sağlıklı?

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 1

Meyveler, vücudun beslenmesini ve sağlığını korumada büyük bir rol oynar. Bol miktarda bulunan ve kolayca bulunabilen birkaç meyveden yaygın olanları guava ve elmadır. Her ikisi de besin açısından yoğun meyvelerdir, doğal olarak bulunurlar ve lezzetlidirler.

SAĞLIK HABERLERİ

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 2

Ancak ikisi arasında bir karşılaştırma, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir. Meyveleri tercihinize, zevkinize ve en önemlisi sağlık hedeflerinize göre seçebilirsiniz.

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 3

Guava, olağanüstü C vitamini içeriğiyle ünlüdür. Tek bir guava, önerilen günlük C vitamini alımının %200'ünden fazlasını sağlar ve bu da onu bağışıklığı güçlendirmek, cilt sağlığını iyileştirmek ve oksidatif stresle savaşmak için bir güç merkezi yapar. Buna karşılık, bir elma yalnızca mütevazı miktarda C vitamini içerir, orta boy bir meyvede önerilen günlük değerin yaklaşık %14'ü.

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 4

Ancak elmalar lif içeriğiyle parlar. Orta boy bir elma, özellikle pektin olmak üzere yaklaşık 4 gram diyet lifi sağlar. Guava da lif içerir, ancak biraz daha az, meyve başına yaklaşık 3 gram sunar. Lif, sindirim sağlığı için faydalıdır ve kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Buna rağmen, guava hem çözünür hem de çözünmez lif sağlar ve bu da onu sindirim sağlığı için çok yönlü bir seçim haline getirir.

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 5

HANGİSİNİN KALORİSİ DAHA YÜKSEK?

Kalori diyeti yapanlar için, her iki meyve de düşük kalorilidir ancak biraz farklıdır. Orta boy bir elma yaklaşık 95 kaloriye sahipken, orta boy bir guava yaklaşık 68 kaloriye sahiptir. Her ikisi de kilo yönetimi için mükemmel seçimlerdir, ancak guava daha az kalori sunar ve daha fazla besinle doludur.

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 6

Makrobesinler açısından guava, 1 gramdan az protein içeren bir elmadan daha fazla proteine ​​(meyve başına 2,6 gram) sahiptir. Protein, kas onarımında, enerjide ve genel vücut fonksiyonlarında hayati bir rol oynar ve guavayı protein desteği için biraz daha iyi bir seçenek haline getirir.

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 7

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN İKİ MEYVE

Guava, serbest radikallerle savaştığı, iltihabı azalttığı ve dolayısıyla kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskini düşürdüğü bilinen likopen ve kuersetin de dahil olmak üzere en güçlü antioksidan kaynaklarından biridir. Pembe etli guavadaki yüksek likopen içeriği, prostat ve meme sağlığı için özellikle yararlı olmuştur.

Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor - 8

Elmalar da antioksidan bölümünde geri kalmaz. Kuersetin ve kateşinler gibi anti-inflamatuar ve kalp koruyucu özelliklere sahip flavonoidler açısından zengindirler. Elmanın kabuğu, bu antioksidanların çoğunun yoğunlaştığı yerdir, bu nedenle elmaları soyulmamış olarak tüketmek faydalarını en üst düzeye çıkarır.

DAHA FAZLA GÖSTER