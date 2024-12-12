Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor
Guava ve elma, vücuda belirgin besinsel faydalar sunar. Guava, bağışıklığı güçlendiren önemli ölçüde daha yüksek C vitamini içeriğine sahipken, elma lif bakımından üstündür ve sindirime yardımcı olur. Kaloriye dikkat eden kişiler guavanın daha düşük kalorili olmasını takdir edecektir. Her iki meyve de antioksidan içerir; guava likopen açısından zengindir ve elma faydalı flavonoidler içerir. Peki, hangisi daha sağlıklı?
Meyveler, vücudun beslenmesini ve sağlığını korumada büyük bir rol oynar. Bol miktarda bulunan ve kolayca bulunabilen birkaç meyveden yaygın olanları guava ve elmadır. Her ikisi de besin açısından yoğun meyvelerdir, doğal olarak bulunurlar ve lezzetlidirler.