Yüzde 200'den fazla C vitamini içeriyor: Tek bir tanesi şifa bulmaya yetiyor

Guava, olağanüstü C vitamini içeriğiyle ünlüdür. Tek bir guava, önerilen günlük C vitamini alımının %200'ünden fazlasını sağlar ve bu da onu bağışıklığı güçlendirmek, cilt sağlığını iyileştirmek ve oksidatif stresle savaşmak için bir güç merkezi yapar. Buna karşılık, bir elma yalnızca mütevazı miktarda C vitamini içerir, orta boy bir meyvede önerilen günlük değerin yaklaşık %14'ü.