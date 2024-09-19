Yüzünüzü bu saat aralığında yıkamayın! Meğer faydadan çok zararı varmış
Sağlıklı ve temiz bir cilde sahip olabilmek için cildinizi sabah akşam düzenli olarak yıkamanız önemlidir. Cilt temizliği cildin erken yaşlanmasını önler ve yüzünüzde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını arındırır. Ancak sağlıklı bir cilt için cildinizi doğru zaman aralığında temizlemek önemli.
Sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin ilk kuralı cilt temizliğinden geçiyor. Ancak cilt temizliği yaparken son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü güzel bir cilde sahip olabilmek için cildinizi temizlediğiniz saat aralığı bile çok önemli.
Bu durum biraz kulağaı garip gelebilir ancak cildi temizlemenin de bir zamanı var.