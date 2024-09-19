Yüzünüzü bu saat aralığında yıkamayın! Meğer faydadan çok zararı varmış

İYİ BİR CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN AKŞAM SAATLERİ İDEAL

Havanın tam kararmadığı akşam saatlerinde yüzünüzü yıkayıp temizlemek cilt sağlığınız için çok daha etkili olacaktır.



Cildinizi havanın tam kararmadığı saatlerde yıkamak, cildin sirkadiyen ritim dengesinin korunmasını sağlar. Bu durum sonucunda ise kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtileri önlemiş olursunuz.

Akşam saatlrtinde yüz yıkamanın aynı zamanda hücrelerin yenilenmesini de desteklediğini söyleyen cilt uzmanı Anne Chapas, “Yatmadan önce temizlik yapmak cildinizin nefes almasını sağlar ve uyku sırasında doğal yenilenme sürecini kolaylaştırır. Bu, daha sağlıklı ve daha canlı bir cilde neden olur” ifadelerini kullandı.