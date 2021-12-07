Zayıfladıktan sonra neden tekrar kilo alırız? Rebound etkisi

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 07:00
Çok fazla bilinmeyen bir kelime olan ‘Rebound’ etkisi sizler zayıf bir vücuda ulaştıktan sonra neden hızlıca kilo aldığınızı açıklayan bir tabir.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Diyet dönemlerinde kendinizi sıkarak, vücudunuza stres yaşatarak, oldukça kısıtlayıcı diyetler yaparak verdiğiniz kiloları hızlıca gelir alırsınız.
Çok sıkı diyet yapmak size kısa vadede harika sonuçlar verebilir; fakat psikolojinizi etkileyecek sertlikte diyet yapmanız, sizin uzun vadede tekrar kilolu bir vücuda sahip olmanıza neden olacak.
Beslenmenizde kendinize yaptığınız acımasızca kısıtlamalar, diyeti bıraktığınızda sizde hem duygusal açlık hem de iştah kontrolü problemine yol açar.
Yani içine girdiğiniz kısıtlayıcı diyet ve stresli dönemlerden sonra beslenme düzeninizi kontrol etmekte zorluk yaşarsınız.
Diyet döneminizde canınızın çektiği yiyecekleri keskin bir tavırla yemeyi reddetmek ve kendinize hiç ödül vermediğiniz sert diyetler yapmak Rebound etkisini tetikler.
Sonunda hedeflediğiniz kiloya ulaştıktan sonra biraz gevşettiğiniz diyetinizle birlikte ardı arkası kesilmeyen yemek yeme atakları ve iştahınızda kontrolsüzlükler yaşarsınız.
Bunun sebebi ise diyet döneminizde kendinize ödül vermemiş, canınızın çektiği yiyecekleri porsiyon kontrolü yaparak tüketmemiş ve sancılı bir süreç geçiriyor olmanız.
Diyet döneminde mutlaka canınızın çektiği yiyecekler olacak.
Fakat bu gibi durumlarda direkt olarak yemeyi reddetmek yerine nefsinizi tatmin edecek kadar küçük bir porsiyonda canınızın çektiği yiyeceği tüketebilirsiniz.
Bu size hem daha uzun ve sürdürülebilir bir diyet, hem sağlıklı bir ruh hali, hem de uzun vadede daha güzel bir vücut kazandıracak.
Sonuç olarak kilo vermenin sabır gerektirdiği ve aceleci olmamanın vücudunuz için daha yararlı olduğu bir gerçek.
Eğer fazla kilolarınızı hızlı bir şekilde verirseniz, çok daha fazlasını hızlı bir şekilde geri alırsınız.