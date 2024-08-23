Zayıflamak isteyen Neslihan’ın şüpheli ölümü: Midesi döndü, acil ameliyata alındı
Ordu’da kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, işlem sonrası rahatsızlanınca iki operasyon daha geçirdi. Yılmaz, bu operasyonların ardından yaşamını yitirdi. Genç kadının ailesi, doktor ve diğer ilgililerden şikayetçi oldu. Operasyonu yapan Op. Dr. Erkan A. ise suçlamaları reddetti.
Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara’da çağrı merkezinde çalışan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir özel hastanede operasyon geçirmeye karar verdi.
27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.
Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti.
12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alındı.Neslihan, 21 Haziran’da yaşamını yitirdi.