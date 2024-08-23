Zayıflamak isteyen Neslihan’ın şüpheli ölümü: Midesi döndü, acil ameliyata alındı

“HER GÜN ‘ÇOK İYİ, MÜKEMMEL’ DEDİLER”

Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Hastane değil sanki bize kabus gibiydi. Ben hala çözemiyorum ne yaşadığımı.” diyen Neslihan’ın annesi Zübeyde Yılmaz, şunları anlattı:

“Doktora, ‘Neslihan nasıl iyi mi?’ diye sordum. ‘Çok iyi’ dedi. Bunu doktora her seferinde, her gün sordum, sürekli ‘çok iyi, çok iyi, mükemmel’ yanıtını verdi.

Biz Neslihan’la alakalı bir şey bilmiyoruz ama doktora güvendik. Bazen de hemşirelere sordum ‘Bir sıkıntı mı var’ diye, ‘Hayır ablacığım öyle bir şey olsa biz sana söyleriz, biz gülebilir miyiz’ dediler.

Neslihan’ın vefat ettiği cuma günü saat 15.00- 16.00 sıralarında hastaneye geldim.

Geldiğimde doktorun hemşiresini aradık. Hemşire bize cevap vermedi. Sonra mesaj attık. Mesaj atılınca ‘Şu an müsait değilim doktor sizle ilgilenecek’ dedi.

Doktor geldiğinde bana, ‘Neslihan çok iyi, toparlamaya çalışıyoruz. Sadece tansiyonu düşük’ dedi.

Sonra tekrar geldi gitti yanımıza, yine öyle dedi. Bu birkaç sefer tekrarlandı. Daha sonrasında benim akrabalarımdan teyzemin oğlu geldi. Yoğun bakımın kapısına vurarak kapıyı açtırdı. Doktora, ‘Kestin, biçtin, diktin, al cenazeni git mi diyorsun’ deyince öğrendim kızımın vefat ettiğini.

Doktor bana hiçbir açıklama yapmadı. ‘Kızın vefat etti’ kelimesini bile ağzından duymadım.”