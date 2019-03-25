Zayıflarken en çok yapılan 11 hata

Hamur işi tüketmek: Poğaça, açma gibi pastane ürünleri her gün tüketildiğinde hem vücuda zarar verir hem de kilo aldırır. Bir tanesinin kalorisi 250 ile 450 civarında değişen bir poğaça arada bir tüketilebilir ancak bunu sürekli hale getirmemek gerekir. Tam buğday unundan yapılan bir dilim ekmek hem doyurucu olacaktır hem de içeriğindeki besin öğeleri kan şekerini dengelediği için kilo verdirmeye yardım edecektir. Hamur işi ürünler kan şekerini hızlıca yükseltip, hızlıca düşürür ve açlık hissini artırır. İlla hamur işi yenmek isteniyorsa iki dilim ekmek yerine kahvaltıda yarım simit, bir dilim ekmek yerine simidin üçte biri tüketilebilir.