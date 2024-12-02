Zeytinyağı mı ayçiçek yağı mı: Kalp için hangisi daha sağlıklı?
Zeytinyağı ve ayçiçek yağı, kardiyovasküler faydalarıyla öne çıkar. Tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan zeytinyağı kötü kolesterolü ve iltihabı azaltır. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içeren hardal yağı kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olur ve yüksek sıcaklıkta pişirme için uygundur. Ayçiçek yağı ise mutfakta en sık tüketilen yağlardan biridir ve lezzetli yemeklerde genellikle ayçiçek yağı kullanılır. Peki, Zeytinyağı mı ayçiçek yağı mı kalp için daha sağlıklı?
Sağlıklı bir yaşam için doğru yağ seçimi büyük önem taşıyor. Özellikle kalp sağlığını korumak isteyenler, mutfakta hangi yağı tercih etmeleri gerektiğini merak ediyor. Ayçiçek yağı mı, zeytinyağı mı?