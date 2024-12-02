Zeytinyağı mı ayçiçek yağı mı: Kalp için hangisi daha sağlıklı?

BU YAĞLARDAN HANGİSİ KALP DOSTU?

Daha iyi kalp sağlığı yararları arayanlar için en iyi kaynak zeytinyağıdır. Düşük ısıda pişirmeye uygundur, soslar ve soslar için veya hatta Akdeniz tarzı bir diyete basit bir katkı olarak kullanılabilir. Zeytinyağı, özellikle çiğ tüketim için (salatalar ve soğuk yemekler) daha sağlıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Ayçiçek yağı ise kızartmalar gibi yüksek ısının kullanıldığı tarifler için daha dayanıklı bir alternatif. Uzmanlar, en sağlıklı sonucu elde etmek için her iki yağın da dengeli şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılmasını öneriyor.



