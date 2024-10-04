Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin önemli bir bileşeni olup, sağlıklı yağlar ve anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bileşikler bakımından zengindir. Bu da sağlık için faydalıdır. Araştırmalar doymuş yağlar (örneğin Hindistancevizi yağı) yerine zeytinyağını tercih etmenin daha iyi sağlık için akıllıca bir seçim olduğu gösteriyor.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 1

ZEYTİNYAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI

1- KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUR

Yapılan araştırmalar, günlük yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 18, herhangi bir kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 14 daha düşük olduğunu gösteriyor..

SAĞLIK HABERLERİ

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 2

Zeytinyağı , özellikle "kötü" düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü düşüren ve "iyi" yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü artıran oleik asit olmak üzere tekli doymamış yağlar açısından zengindir.Ayrıca, iltihabı azaltabilen ve ateroskleroza yol açan oksitlenmiş kolesterolden koruyabilen antioksidanlar açısından da zengindir.

Zeytinyağındaki oleik asit ve diğer antioksidanlar, kalp hastalığı için bir diğer önemli risk faktörü olan kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabilir

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 3

2- İNMELERİN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Zeytinyağı, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürerek felce karşı koruma sağlayabilir. Bir inceleme, günlük 1,5 ila 2,2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğini buldu.

Başka bir çalışma, biraz daha az miktarda zeytinyağı tüketmenin (yarım yemek kaşığından fazla) felç riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 4

Zeytinyağının felçten sonraki sonuçları iyileştirebileceğine dair sınırlı kanıt olsa da, araştırmalar, felçten sonra birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağı tüketen kişilerin üç ay sonra iyi sonuçlar aldığını gösteriyor

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 5

3- ALZHEİMER HASTALIĞIYLA SAVAŞABİLİR

Yapılan araştırmalar, sızma zeytinyağındaki fenolik bileşiklerin , beta-amiloid plakları (beyin hücreleri arasında oluşan, iletişimi bozan ve hücre hasarına yol açan anormal protein kümeleri) azaltarak Alzheimer hastalığının önlenmesine veya yönetilmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 6

Zeytinyağı ayrıca beyin iltihabını baskılayarak , onu zararlı maddelerden koruyarak ve oksidatif stresi azaltarak Alzheimer'a da yardımcı olabilir. Ancak bu bulguları doğrulamak için daha fazla kanıta ihtiyaç var.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 7

4- DİYABET RİSKİNİ AZALTABİLİR

Çalışmaların bir incelemesi, daha yüksek zeytinyağı tüketimini tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendirir . 10 Diğer araştırmalar, özellikle sızma zeytinyağının tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini bulmuştur . Bu etkilerin zeytinyağının sağlıklı yağlarından ve fenolik bileşiklerinden kaynaklandığına inanılmaktadır.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 8

5- KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Araştırmalar, Akdeniz toplumlarında kanser görülme sıklığının düşük olmasının zeytinyağı, bitkisel gıdalar ve balık tüketiminin yüksek olmasından kaynaklanabileceğini ileri sürmektedir.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 9

6- DEPRESYONU AZALTIR

52 gün boyunca günde 25 mililitre zeytinyağı (yaklaşık 1,7 yemek kaşığı) tüketildiğinde, şiddetli depresyonu olan hastalarda semptomların önemli ölçüde iyileştiği, ancak hafif ila orta şiddette depresyonu olanlarda iyileşme olmadığı bulundu.17

Diğer araştırmalar Akdeniz diyeti, polifenol tüketimi ve iyileşmiş depresif semptomlar arasında olumlu bir ilişki bulmuştur. 18 Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 10

7- SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Zeytinyağı sağlıklı sindirim için de gereklidir. Bağırsak sağlığını düzenleyen zeytinyağı, kabızlık gibi sorunları çözer. Yediğimiz yiyecekler doğrudan bağırsaklarımızdaki bakterileri etkiler. Bir çalışma, günde 40 gram (yaklaşık 2,9 yemek kaşığı) zeytinyağı içeren Akdeniz diyetinin bağırsak mikrobiyomunun bileşimini iyileştirdiğini buldu.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 11

HANGİ ZEYTİNYAĞI DAHA SAĞLIKLI

Sızma zeytinyağı ve normal zeytinyağının sağlık faydaları vardır ve benzer miktarda sağlıklı yağ içerirler. Ancak, sızma zeytinyağı daha besleyici bir seçenek olarak kabul edilir ve genellikle araştırma çalışmalarında kullanılır.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 12

Sızma zeytinyağı en az işlenmiş olanıdır; bu da, rafine zeytinyağına göre daha fazla antioksidan ve fenolik bileşen içerdiği anlamına gelir. Rafine zeytinyağı ise yüksek ısı veya kimyasallar kullanılarak üretildiğinden, genellikle tadı veya kokusu yoktur. Sızma zeytinyağının ise hafif fındıksı ve meyvemsi bir lezzeti vardır.

Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz - 13

GÜNDE NE KADAR ZEYTİNYAĞI TÜKETMELİSİNİZ?

Günlük tükettiğiniz zeytinyağı miktarı genel kalori ihtiyacınıza bağlıdır. Ancak, çoğu çalışma günlük en az yarım çay kaşığı tüketmenin sağlık açısından faydalarını göstermiştir.

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