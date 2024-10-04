Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz
Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin önemli bir bileşeni olup, sağlıklı yağlar ve anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bileşikler bakımından zengindir. Bu da sağlık için faydalıdır. Araştırmalar doymuş yağlar (örneğin Hindistancevizi yağı) yerine zeytinyağını tercih etmenin daha iyi sağlık için akıllıca bir seçim olduğu gösteriyor.
ZEYTİNYAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI
1- KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUR
Yapılan araştırmalar, günlük yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 18, herhangi bir kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 14 daha düşük olduğunu gösteriyor..