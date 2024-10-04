Zeytinyağının bilimsel olarak kanıtlanmış 6 faydası: Yarım çay kaşığının bile etkisi inanılmaz

Zeytinyağı , özellikle "kötü" düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü düşüren ve "iyi" yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü artıran oleik asit olmak üzere tekli doymamış yağlar açısından zengindir.Ayrıca, iltihabı azaltabilen ve ateroskleroza yol açan oksitlenmiş kolesterolden koruyabilen antioksidanlar açısından da zengindir.



Zeytinyağındaki oleik asit ve diğer antioksidanlar, kalp hastalığı için bir diğer önemli risk faktörü olan kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabilir