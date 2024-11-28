Zeytinyağının içine limon sıkınca neler olur? Aç karnına tüketince meğer böyle bir etkisi varmış
Mutfakta en çok kullanılan iki besin zeytinyağı ve limon. Yemeklerde, salatalarda ya da birlikte tüketilen bu iki besin sağlık için pek çok fayda sağlıyor. Hem zeytinyağı hem de limon besleyici özelliğiyle vücutta inanılmaz etkiler bırakıyor. Peki, zeytinyağının içine limon sıkınca ne olur?
Zeytinyağı ve limon antioksindan açısından zengin iki güçlü besin ve vücut sağlığı üzerinde çok güçlü etkilere sahip.