Zihni geliştirip, unutkanlığı bitiriyor! "Beyin meyveleri" olarak anılıyor, 1 bardağı atom bombası

YABAN MERSİNİ SUYU

Yaban mersinleri genellikle "beyin meyveleri" olarak anılır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Antioksidanlar, özellikle flavonoidler açısından zengin olan yaban mersini suyu hafızayı ve bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olur.