Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri neler?

Hindistan'da 14 kişide Zika virüsünün tepist edilmesinin ardından Zika virüsünün ne olduğu merak edilmeye başladı. Daha önce Türkiye'de de görüldüğü bilinen Zika virüsü tek başına ölümcül değil ancak hamile kadınların çocuklarının engelli doğmasına neden olabiliyor.

NTV Haber

Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri neler? - 1

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalıktır. İlk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilmiştir. İnsanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulunmuştur. Belirtileri ateş, başağrısı, kızarık gözler, döküntü, kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Genellikle hafif geçen bir hastalıktır, 4-7 gün sürer.

Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri neler? - 2
Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılabilir. Uyarı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı'nın raporunda yer alıyor.
Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri neler? - 3
Zika virüsü sivrisinek sokmasıyla bulaşıyor, virüsü taşıyanlar cinsel yolla da bulaştırabiliyor.
Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri neler? - 4
Virüs hamile kadınların çocuklarinin engelli doğmasına neden olabiliyor.
Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri neler? - 5

Virüs tek başına ölümcül değil. Ancak başka rahatsızlıkları olanlarda hayati risk yaratabiliyor.

Zika virüsü en çok Güney Amerika ülkelerinde görülüyor.

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