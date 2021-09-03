007 James Bond’un sonu mu geliyor?

Daniel Craig’in James Bond’u son kez oynadığı Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminin fragmanı yayımlandı. Fragman, sinemanın ünlü casusunun sonunun geldiği iddialarına neden oldu.

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03.09.2021 - 08:27

007 James Bond serisinin 25’incisi olan Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminin fragmanı yayımlandı. Fragman, ünlü İngiliz ajan James Bond’un hikâyesinde sona gelindiği iddialarına yol açtı.

Filmde James Bond’u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig, Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminin kendisinin beşinci ve son Bond filmi olduğunu açıklamıştı. Fragmanın ardından aslında ünlü ajanın hikâyesinin artık sona erdiği öne sürüldü.

Fragmanda “Her görev onu buna götürdü” ifadesi yer alıyor. Bu ifade, Daniel Craig’in son James Bond rolü olduğunu gösteriyor.





Filmin ABD fragmanındaysa “Hiçbir şey sizi sona hazırlayamaz” uyarısının bulunması, 25. Bond filminde başka sürpriz olabileceğini de düşündürttü.







Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde Rami Malek’in oynadığı kötü adam Safin’in, James Bond’a, “Hayat geride bir şeyler bırakmakla ilgilidir” demesi, 007’nin çocuğu olacağı iddiasını gündeme getirdi.

Bazı çevreler, Bond’un çocuğunun hikâyeyi devam ettirebileceğini öne sürdü.





Fragmanın başında emekli olup Jamaika’da sessiz bir hayata başlamış olması da, Bond’un gizli işlerden kopmaya olan isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Nomi karakteri de fragmanda Yeni 00 olarak tanımlandı, ancak Bond’un prestijli casus numarası 007'yi devraldığına dair ipucu verilmedi.





Fragmanda, yüz tanıma yazılımının Bond’u taradığında "007 için eşleşme yok” uyarısı vermesi ise 007’nin başka birine devredildiğine dair şüphelere neden oldu.

İki yıl önce tamamlanan ancak salgın nedeniyle gösterimi ertelenen Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) bu ayın sonunda sinemalarda.