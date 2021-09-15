1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı

Salgın nedeniyle tarihinin en uzun kapanmasını yaşayan Broadway Tiyatrosu, dün perdelerini yeniden açtı. Covid-19 önlemleriyle gerçekleştirilen açılışta, sevinç gözyaşları ve neşe bir aradaydı.

ntv.com.tr - Reuters 15.09.2021 - 10:31

1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 1

ABD’deki ünlü Broadway Tiyatrosu, tarihinde ilk kez bu kadar kapalı kaldı. Covid-19 salgını nedeniyle 18 aydır perdelerini açmayan Broadway, dün yeniden seyircileriyle buluştu.

Müzikal tiyatronun dev gösterileri The Lion King, Wicked ve Hamilton oyunları yeniden sahnelendi.

1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 2

Sıkı Covid-19 önlemleriyle açılan Broadway’de iki doz aşılı olma, 12 yaş altı için ise negatif test şartı arandı. Tüm seyircilere maske takma zorunluluğu getirildi.

1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 3

Hamilton oyununun yaratıcısı ve başrol oyuncusu Lin Manuel-Miranda, Richard Rogers Tiyatrosu’nda sahneye konulan oyundan önce, seyircileri karşısına geçerek konuşma yaptı. 

1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 4
Gözyaşlarını tutamayan Miranda, “Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Olabildiğince çok gösteriyi izleyeceğinizi ve sektörümüze desteğe devam edeceğinizi umuyorum” dedi.
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 5

Hamilton, The Lion King ve Wicked gösterileri, salgında yaklaşık 40 tiyatro salonu kapanmadan önce, bir haftada 1 milyon dolardan fazla gişe başarısı elde ediyordu.

1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 6

İşte salgın önlemleriyle yeniden açılışı yapılan Broadway’den gözyaşları ve neşe dolu açılış görüntüleri...

1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 7
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 8
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 9
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 10
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 11
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 12
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 13
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 14
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 15
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 16
1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı - 17

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