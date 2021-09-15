1,5 yıldır kapalı olan Broadway Tiyatrosu yeniden perdelerini açtı

ntv.com.tr - Reuters 15.09.2021 - 10:31
ABD’deki ünlü Broadway Tiyatrosu, tarihinde ilk kez bu kadar kapalı kaldı. Covid-19 salgını nedeniyle 18 aydır perdelerini açmayan Broadway, dün yeniden seyircileriyle buluştu.
Müzikal tiyatronun dev gösterileri The Lion King, Wicked ve Hamilton oyunları yeniden sahnelendi.
Sıkı Covid-19 önlemleriyle açılan Broadway’de iki doz aşılı olma, 12 yaş altı için ise negatif test şartı arandı. Tüm seyircilere maske takma zorunluluğu getirildi.
Hamilton oyununun yaratıcısı ve başrol oyuncusu Lin Manuel-Miranda, Richard Rogers Tiyatrosu’nda sahneye konulan oyundan önce, seyircileri karşısına geçerek konuşma yaptı.
Hamilton, The Lion King ve Wicked gösterileri, salgında yaklaşık 40 tiyatro salonu kapanmadan önce, bir haftada 1 milyon dolardan fazla gişe başarısı elde ediyordu.
İşte salgın önlemleriyle yeniden açılışı yapılan Broadway’den gözyaşları ve neşe dolu açılış görüntüleri...