1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı

"KADINLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ HERKES BU SAVAŞTA YER ALDI"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında, bir rota belirledik. Bu rota dahilindeki binaları hızlı bir şekilde restore edip Beyoğlu ve İstanbul'un kültür hayatına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu binalardan biri de şu anda içinde bulunduğumuz Atlas Sinema Müzesi. Sonbahar itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nin de hizmete girmesiyle Beyoğlu Kültür Yolu projesinin ana hattı tamamlanmış olacak" dedi.