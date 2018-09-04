1 milyon lego parçasından birebir boyutlarda Bugatti Chiron tasarlandı

LEGO, 1 milyondan fazla lego Technic parçasını kullanarak birebir boyutlarda bir Bugatti Chiron tasarladı. 5.3 beygir gücünde olan araç, saatte 20 kilometre hızla gidebiliyor...
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Şimdiye kadar 320 trilyon adet lego taşı üreten Danimarka merkezli oyuncak şirketi LEGO, inanılması güç bir işe imza attı.
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Oyuncak şirketi, 3 milyon dolarlık Bugatti Chiron'un LEGO versiyonunu yaptı.
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Tamamen legolardan oluşan bir Chiron yapmak için Fransa merkezli lüks otomobil üreticisi Bugatti ile bir araya gelen şirket, 13.500 saatlik bir emek harcadı.
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Danimarkalı şirket bu çalışma için 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını bir araya getirdi.
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Aracın motoru için de 2.304 adet parça kullanıldı.
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Oyuncak arabanın ağırlığı yaklaşık 1.5 ton kadar geliyor.
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LEGO Bugatti Chiron, saatte 20 kilometre hız yapabiliyor. Gerçek Chiron ise saatte 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.
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Arabanın beygir gücü ise 5.3...
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LEGO Bugatti Chiron'u şampiyon sürücü Andy Wallace test etti.
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Wallace, "Aracı kullanmak inanılmaz bir tecrübeydi. Legodan yapılmış bir otomobil kullanacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi.
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Araç gerçek versiyonuyla aynı performansa tabii ki sahip değil ancak arabanın tasarımı oldukça etkileyici.
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İşte legodan Bugatti Chiron...
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