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1 milyon lego parçasından birebir boyutlarda Bugatti Chiron tasarlandı

LEGO, 1 milyondan fazla lego Technic parçasını kullanarak birebir boyutlarda bir Bugatti Chiron tasarladı. 5.3 beygir gücünde olan araç, saatte 20 kilometre hızla gidebiliyor...

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    Şimdiye kadar 320 trilyon adet lego taşı üreten Danimarka merkezli oyuncak şirketi LEGO, inanılması güç bir işe imza attı.
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    Oyuncak şirketi, 3 milyon dolarlık Bugatti Chiron'un LEGO versiyonunu yaptı.
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    Tamamen legolardan oluşan bir Chiron yapmak için Fransa merkezli lüks otomobil üreticisi Bugatti ile bir araya gelen şirket, 13.500 saatlik bir emek harcadı.
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    Danimarkalı şirket bu çalışma için 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını bir araya getirdi.

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    Aracın motoru için de 2.304 adet parça kullanıldı.

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    Oyuncak arabanın ağırlığı yaklaşık 1.5 ton kadar geliyor.

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    LEGO Bugatti Chiron, saatte 20 kilometre hız yapabiliyor. Gerçek Chiron ise saatte 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.
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    Arabanın beygir gücü ise 5.3...

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    LEGO Bugatti Chiron'u şampiyon sürücü Andy Wallace test etti.
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    Wallace, "Aracı kullanmak inanılmaz bir tecrübeydi. Legodan yapılmış bir otomobil kullanacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi.

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    Araç gerçek versiyonuyla aynı performansa tabii ki sahip değil ancak arabanın tasarımı oldukça etkileyici.
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    İşte legodan Bugatti Chiron...
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