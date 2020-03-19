10 gün önce vizyona giren Bloodshot dijitale geliyor (Sinemada corona etkisi)
Vizyona gireli yaklaşık iki hafta olan Bloodshot ve yine henüz vizyonda yeni sayılan Birds of Prey, The Hunt ve The Invisible Man gibi yapımlar corona etkisiyle dijital mecralara taşınıyor.
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19.03.2020 - 12:48
Corona etkisiyle gala ve vizyon tarihleri ertelenen filmlerin yanısıra vizyona giren ancak virüs nedeniyle sinema salonlarının boşalmasının ardından bazı filmler çeşitli dijital platformlarla anlaşarak seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor
Bu filmlerin başında başrolünde Vin Diesel'in olduğu Bloodshot, Birds of Prey, The Hunt ve The Invisible Man gibi filmler yer alıyor.
Corona sebebiyle ABD'de son 20 yılın en düşük gişe performansı gerçekleşmişti.
Türkiye'de ise geçtiğimiz hafta sonu seyirci sayısı yaklaşık 167 bin olurken, bir önceki hafta sonuna göre düşüş oranı %69 seviyesinde gerçekleşti. Hafta sonu toplam seyirci miktarının bu sayıdan daha düşük olduğu en son periyot ise 164 bin seyirciyle 29-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında yaşanmıştı.
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