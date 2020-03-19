10 gün önce vizyona giren Bloodshot dijitale geliyor (Sinemada corona etkisi)

Bu filmlerin başında başrolünde Vin Diesel'in olduğu Bloodshot, Birds of Prey, The Hunt ve The Invisible Man gibi filmler yer alıyor.

Türkiye'de ise geçtiğimiz hafta sonu seyirci sayısı yaklaşık 167 bin olurken, bir önceki hafta sonuna göre düşüş oranı %69 seviyesinde gerçekleşti. Hafta sonu toplam seyirci miktarının bu sayıdan daha düşük olduğu en son periyot ise 164 bin seyirciyle 29-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında yaşanmıştı.