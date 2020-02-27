100 bin TL'ye satılan Abdülhamid tahtı tartışmalara neden oldu

Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarından 2. Abdülhamid'in tahtı 100 bin TL'ye alıcı buldu. Satışın ardından fiyatı az bulanlar eleştiri yaparken diğer yandan devletin tahta el koyması gerektiği görüşü de bildirildi.

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27.02.2020 - 10:07

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda satışa çıkarılan eserler arasında Sultan 2. Abdülhamid dönemine ait olduğu taht da yer aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi, antikacı Nilgün Şensoy, koleksiyonunda yer alan tahtı yurtdışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL’ye sattı.







Nilgün Şensoy, “Abdülhamid’e Ermeni ustalar Hapet ve Nezeren kardeşler tarafından yapılarak saraya hediye edilmiş bir taht. Her padişah tahttan indirildikten sonra eşyaları mezatta satılırmış. Dedem mezattan satın almış. Annem modern bir evde oturuyordu, bu tahtı tavan arasında saklıyordu. Ben geleneksel Türk sanatı üzerine eğitim aldım ve meraklı olduğum için bu esere sahip çıktım" dedi.







"Müzeye kayıtlı koleksiyonerim. Ancak bu eser kullanım eşyası olduğu için koleksiyona kaydetmedim" diyen Şensoy, "Sağlık sorunlarım nedeniyle artık bakamayacağıma inandığım için satışa çıkardım. Benim sevdiğim gibi seven biri alsın istedim. Yurtdışına çıksın istemedim. İki Katarlı iş insanı ‘Ne istersen verelim bize sat’ dedi ama vermedim. Tahtın Yıldız Sarayı’na ait olduğuna dair herhangi bir işaret yok ama koltuğun arkasında Ermeni ustaların isimleri var. Bu ustalar Abdulhamid döneminde saraya çalışan ustalar zaten. Tahtı alan kişinin de esere benim gibi bakmasını istedim" ifadelerini kullandı.







Eski Yıldız Sarayı Müze Müdürü Sabahattin Türkoğlu ise konu hakkında, "Abdülhamid görevden alınınca Yıldız Sarayı yağmalanıyor. Epey eşya yıllar içinde müzayedede satışa sunuldu. Müdürlüğüm döneminde yaklaşık 20 yıl önce bir taht müzayedeye çıkmıştı. Satışı durdurup el koydum ve muhammen bedelle müzeye kazandırdım. Çok eşyayı böyle toplayarak müze envanterine aldım. Bu eser gerçekten Yıldız Sarayı’na mı ait, orası şüpheli. Sarayın kumaşları özel dokumadır. Mavi ve üzeri sarı yaldızlı yıldız işlidir. Bu müzayede ile ilgili bakanlık temsilcisinin gerçekten saraydan çıkmışsa bu esere el koyması ve müzeye kazandırması gerekirdi" dedi.

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