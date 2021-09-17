117 filme imza atan Nicolas Cage: Asla emekli olmayacağım

Romantik komedi ve dramlardan bilim kurgu ve aksiyona kadar 117 farklı filmde seyirciyle buluşan hollywood yıldızı Nicolas Cage asla emekli olmayacağını söyledi.

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17.09.2021 - 11:29

Son zamanlarda,Pig'deki etkileyici performansıyla kariyerindeki kötü film serisini kırdığını konuşulan Nicolas Cage film yapmayı bırakmayı düşünmediğini açıkladı.





Beyazperde'nin haberine göre; yeni filmi Prisoners of the Ghostland'in tanıtımını yapan Cage, bir rol üzerinde çalışırken daha sağlıklı ve pozitif olduğunu ve hayatının geri kalanında sektörde olmayı planladığını açıkladı.





Filmografisinin 117 filme kadar çıktığını belirten Cage, kendisinin hiçbir zaman çok fazla çalıştığını düşünmediğini söyledi. Ancak Cage, yeniden şarj olabilmek için yakında biraz izin almak istediğini itiraf etti.



Cage yaptığı açıklamada "Hayır, hayır, hayır. Hayır hayır. Bu olamaz. Sinemada yaptığım şeyi yapmak benim için koruyucu bir melek gibi ve buna ihtiyacım var. Çalışırken daha sağlıklıyım, yaşam deneyimimi ifade etmek için olumlu bir yere ihtiyacım var ve film yapımcılığı bana bunu verdi" dedi.





57 yaşındaki oyuncu-yapımcı "Bu yüzden asla emekli olmayacağım. Şimdi neredeyiz, 117 film mi? Komik olan, 'Çok çalışıyorsun' diyen insanlarla olan tartışmam. Çalışmayı seviyorum ve çalışırken mutluyum" diye konuştu.





Eksantrik kişiliğiyle tanınan Cage, aşırıya kaçtığı method oyunculuğuyla ün kazandı.

Cage'in ekrandaki karakterleriyle ilişki kurmak için deneyimlere daldığı durumlar arasında aylarca sadece biftek içeren bir diyet benimsemek, anestezi olmadan dişleri çektirmek ve bir uyuşturucu bağımlısının zihniyetini benimsemek için sakarin çekmek yer alıyor.