12-18 Mart 2021 haftanın fotoğrafları

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 20.03.2021 - 09:23

Suriye’deki iç savaşta 10 yıl geride kalırken, Suriyeli sanatçı Aziz Esmer, İdlib kent merkezindeki bir duvara, Suriye devrimini temsil eden grafiti çizdi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girerken, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları, milyonlarca sivilde derin yaralar açtı. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde başlayan barışçıl protestolar, Esed rejiminin şiddetle karşılık vermesiyle iç savaşa dönüştü. Bu durum, yüz binlerce kişinin hayatına mal olurken, milyonlarca kişinin evinden, vatanından ayrılmasına yol açtı. İdlib yakınlarındaki Betinte köyündeki derme çatma çadırlara yaşayan çocuklar, Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girerken, gökyüzüne dilek balonu uçurdu. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Irak'taki dini oluşumlardan biri olan Sabia Mendailer, beş gün sürecek Halika Bayramı'nı kutlamaya başladı. Başkent Bağdat'taki Dicle Nehri kenarında toplanan Sabia Mendailer, kendilerine özgü dini ritüeller yaptı. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

İtalya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türlerinde artan vakalar sebebiyle 21 idari bölgeden 20'sinde tedbirleri kapanmaya yakın derecede sıkılaştırdı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın hafta sonu imzaladığı kararnameyle ülkede Kasım 2020'den beri yürürlükte olan bölgesel risk ve tedbir stratejisine göre bölgelerin risk seviyesi güncellendi. Kırmızı bölge kapsamında kalan başkent Roma'da kurallar çerçevesinde tüm mağazaların kepenklerinin kapalı kaldığı, cadde ve meydanların tenhalaştığı, bar-kafe ve restoranların ise paket servise döndüğü gözlendi. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )

İngiltere'de, polise protestolara müdahale konusunda daha fazla yetki veren yasa tasarısı ve kadına şiddet, başkent Londra'da protesto edildi. Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı anma törenine polisin müdahalesi ve polise protestolara müdahale konusunda daha fazla yetki veren yasa tasarısı tepki çekti. ( David Cliff - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, iç savaşın 11. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi. İdlib'de toplanan halk, "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Devrim bitmedi" ve "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta tören düzenlenecek alan ve çevresinde son hazırlıklar yapılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, abide alanındaki rölyefte rötuş ve temizlik çalışması devam ederken, abidenin tavanında bulunan Türk bayrağı işlemesinin temizliği ve kontrolleri tamamlandı. Yaklaşık 42 metre yükseklikteki Çanakkale Şehitler Abidesi, gece ve gündüz aynı açılardan görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

Suriye'deki 10. yılını geride bırakan iç savaşla yaşıt olan Muhammed Ahmed, 5 yıl önce Esed rejiminin saldırısında sol bacağının yarısını kaybettiği günden bu yana korku ve kaygı içerisinde yaşamını sürdürüyor. Protez bacağının olmasını isteyen Muhammed, koltuk değneklerinden bağımsız, yaşıtlarıyla oynayacağı günün hayalini kuruyor. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için Galata Kulesi'nde özel bir gösterim hazırlandı. Türklerin Orta Asya'dan çıkışından bugüne kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlere yer verilen mapping show yöntemiyle kuleye yansıtılan görüntüler arasında Mehmet Akif Ersoy'un görseli de yer aldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından New York'taki Times Meydanı'nda, Times Square Alliance ve Broadway topluluğu tarafından "Geri Geleceğiz" (We Will Be Back) isimli bir pop-up performansı sergilendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli Shane Larkin (solda), Zalgiris oyuncusu Thomas Walkup (sağda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girerken, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları, milyonlarca sivilde derin yaralar açtı. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde başlayan barışçıl protestolar, Esed rejiminin şiddetle karşılık vermesiyle iç savaşa dönüştü. Bu durum, yüz binlerce kişinin hayatına mal olurken, milyonlarca kişinin evinden, vatanından ayrılmasına yol açtı. İdlib yakınlarındaki Betinte köyündeki derme çatma çadırlara yaşayan çocuklar, Suriye'deki iç savaş 11'inci yılına girerken, gökyüzüne dilek balonu uçurdu. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Hatay'ın Hassa ilçesinde yarım asırdan fazla tahta araba yaparak çocukları mutlu eden Mehmet Delioğlu, dedelerinden öğrendiği mesleği zamana ve teknolojiye meydan okuyarak sürdürüyor. Amanos Dağları'nın eteklerindeki Arpalıuşağı Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Delioğlu, 60 yıldan beri çam ağaçlarından elde ettiği çıtaları çivi ve tutkalla birleştirip 3 teker takarak tahta arabaya dönüştürüyor. Yapım işinin yanı sıra çocukların kırılan tahta arabalarını tamir eden Delioğlu, dedelerinden öğrendiği mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. ( Burhan Ateş - Anadolu Ajansı )

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren kar yağışının durup bulutların dağılmasıyla Iğdır'dan net görülebilen dağın zirvesinde dairesel bulut oluştu. Halk arasında da "Ağrı Dağı şapka taktı" sözüyle nitelendirilen bu durum, genellikle bahar aylarında, yağmurlu havaların son bulmasının ardından görülüyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 16 kilometrelik parkura sahip Melen Çayı'nda rafting sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun başladı. İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Türkiye'nin en önemli spor turizm alanlarından rafting tesisleri, normalleşme süreciyle yeniden hizmete girdi. En fazla 10 kişinin bindiği botlardaki kişi sayısı, tedbirler kapsamında rehberle 6'ya düşürüldü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Hatay'ın Hassa ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye düşen inek itfaiyenin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. ( Burhan Ateş - Anadolu Ajansı )

Lübnanlılar, ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişini protesto etmek amacıyla başkent Beyrut ve diğer kentlerde gösteri düzenledi. Doların ani yükselişi üzerine öğleden sonra başkent Beyrut'ta toplanan çok sayıda Lübnanlı yönetim aleyhinde sloganlar attı. Göstericiler, gösteriye müdahale eden güvenlik güçlerine taş attı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Türk Telekom ile Galatasaray, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Jordan Lee Crawford (27) rakibi Marcus Franklee Foster (17) ile mücadele etti. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı)

Tunus'ta "Geleneksel Kıyafet Günü" dolayısıyla Tunus Mirasımız Derneği tarafından kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar geleneksel kıyafetleriyle başkent Tunus'un Süleymaniye Medresesi'nden, İstiklal Meydanı'ndaki İbni Haldun heykeline doğru yürüdü. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'daki iki merkezinde, Türk hayırseverlerin yardımlarıyla yüzlerce yetimin hamiliğini üstleniyor. Umdurman ve Hartum kentlerindeki dernek merkezlerine sabah erken saatlerde 25-30 kişilik gruplar halinde anneleriyle gelen yetimler, oyunlarla sosyalleşip yalnızlıklarından kurtulurken birlikte yaşama kültürünü de öğreniyor. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Polonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olası 3'üncü dalgası korkusuyla yeniden önlemler alınırken, halihazırda uygulanan tedbirlerin uzatılması kararlaştırıldı. Kovid-19 kaynaklı vaka sayıları ve günlük can kayıplarının artmaya devam ettiği ülkede, yetkililer tarafından bölgesel kısıtlamaların 20 Mart'tan itibaren tüm ülkede geçerli olacağı duyurulurken, müzeler, sanat galerileri, yüzme havuzları ve okulların 9 Nisan'a kadar kapalı kalacağı belirtildi. Bochnia Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs belirtileri gösteren kişilerin evlerine giderek antijen testleri uygulamaya başladı. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin İdlib iline bağlı Cisir eş Şuğur ilçesinde, iç savaşın 11. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi. İlçe merkezinde toplanan halk, devrim bayrakları ile "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Devrim bitmedi" ve "Zafer yakın" yazılı dövizler taşıdı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Rusya'nın Nizhny Novgorod takımı karşılaştı. Türk Telekom takımından Erdi Gülaslan (2) rakibi Nizhny Novgorod'dan Vorontsevich (33) ile mücadele etti. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Dinamo Kiev, Villarreal ile Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada Villarreal takımının oyuncusu Geronimo Rulli (fotoğrafta) da forma giydi. ( Anatolii Stepanov - Anadolu Ajansı )

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, yoğun bakım servisinde hastalarını yaşatmak için mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bu süreçte baştan bu yana salgın hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mart Tıp Bayramı'nı yoğun bakım servislerinde geçirecek. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, son 6 ayda çeşitli sebeplerle hastalanan, yaralanan ve yorgun düşen 856 yabani hayvanı tedavilerinin ardından doğaya saldı. Bölge müdürlüğü ekipleri, hastalanan veya yaralanan yırtıcı kuşları, tedavilerinin ardından doğal yaşamlarına bırakıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 69 yaşındaki 5 çocuk babası Abdo Dihnin, ailesinin geçimini ütü yaparak sağlıyor. Gelişen teknolojiye rağmen, ocakta ısıttığı ütü ile müşterilerinin elbiseleri ütüleyen Dihnin, 10 yaşından beri yaptığı işini, sağlığı elverdiği sürece sürdürmeyi umut ettiğini ifade etti. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Hindistan Ulusal Öğrenciler Birliği (NSUI) üyeleri başkent Yeni Delhi'de toplanarak ülkedeki artan işsizliği protesto etti. Hindistan polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum köyünde toplanan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü geri fırlattı. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )

Ankara'da gün batımında gökyüzünde oluşan kızıllık, gökdelenlerle birlikte görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'ndaki patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentindeki Nicolosi ilçesinden görüntülendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla denizde geçit töreni gerçekleştirildi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

İstanbul Moda Sahili'nde sert esen lodos etkili oldu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı 6 Şubat'ta başlayan protestolar bugün de sürüyor. Yangon kentinde toplanan bir grup protestocu, yollara barikat kurarak darbe karşıtı sloganlar attı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı. Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda İranlı gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor veya dilek balonlarını havaya bırakıyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika takımı, Türkiye'nin Anadolu Efes takımıyla İsrail'ın Tel Aviv kentinde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes takımı oyuncusu Bryant Dunston (sağda) rakibi Oz Blayzer (solda) ile mücadele etti. ( Nir Keidar - Anadolu Ajansı )

Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid ile Atalanta takımları, Madrid’deki Alfredo Di Stefano Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Sergio Ramos (sol 3), attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Luka Modric (sağda) ile paylaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Boğaçayı, 150’nin üzerinde yerleşik ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle sazlıkların bulunduğu alanlarda ak balıkçıl kuşu görülebiliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli fıstık yetiştiriciliği merkezlerinden Gaziantep'te bulunan ve 600-700 yıllık olduğu değerlendirilen fıstık ağacı, mahalle sakinlerinin koruması ve özel bakımıyla geleceğe taşınıyor. ( Fırat Özdemir - Anadolu Ajansı )

Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kayseri'de sabah saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kara bıraktı. ( Murat Asil - Anadolu Ajansı )

Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 21 ilden 190 sporcunun katıldığı organizasyonda, kayakçılar şampiyonanın ikinci gününde de dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Düzce'de AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye, Kızılay ve gönüllü kurtarama ekiplerinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara, "Konya Harp Mecmuası" adlı temsili gazete dağıtıldı. Gazeteler, Mevlana Meydanı, Şerafettin Camii ve Bedesten Çarşısı'nda vatandaşlara dağıtıldı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi. Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 92 Kovid-19 vakasına rastlandı. Toplam vaka sayısının 27 bin 494'e çıktığı ülkede, 26 bin 377 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı bir kişi öldü, salgının başından bu yana toplam 89 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Bangkok'un en büyük pazarlarından biri olan Bang Khae Pazarı'nda kurulan merkezde, toplu aşılama programı kapsamında CoronaVac aşısı uygulandı. ( Guillaume Payen - Anadolu Ajansı )

Gazze Şeridi'nde düzenlenen ampute futbol turnuvasında şampiyonluk yarışını "Filistin El-Cezire Kulübü" kazandı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde düzenlenen turnuvada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden futbolcuların da forma giydiği 4 takım mücadele verdi. Gazze'deki "Filistin" stadyumunda gerçekleştirilen turnuvada, "Filistin El-Cezire Kulübü" birinci oldu. Final mücadelesinde Filistin El-Cezire (siyah forma) ile El Abtal (mavi forma) takımları karşılaştı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Polonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olası 3'üncü dalgası korkusuyla yeniden önlemler alınırken, halihazırda uygulanan tedbirlerin uzatılması kararlaştırıldı. Kovid-19 kaynaklı vaka sayıları ve günlük can kayıplarının artmaya devam ettiği ülkede, yetkililer tarafından bölgesel kısıtlamaların 20 Mart'tan itibaren tüm ülkede geçerli olacağı duyurulurken, müzeler, sanat galerileri, yüzme havuzları ve okulların 9 Nisan'a kadar kapalı kalacağı belirtildi. Bochnia Hastanesi'nde görev alan sağlık çalışanları, koruyucu ekipman ve kıyafetleriyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 hastalarıyla ilgileniyor. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )

Suriye'nin İdlib ilinde iç savaşın 11. yılına girmesi nedeniyle gösteri düzenlendi. Kent merkezinde toplanan halk, devrim bayrakları ile "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Devrim bitmedi" ve "Zafer yakın" yazılı dövizler taşıdı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Antalya'daki Türkiye'nin ilk ve tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmayla dünyanın sayılı merkezleri arasına girmeye hazırlanıyor. Pentatlon sahası, 20 zorlu engelden oluşan sürücü eğitim parkuru, heliport, kursiyerler için konaklama tesisi ile konferans salonlarının da bulunduğu merkezde, yerli bir yazılım ürünü olan orman yangınlarıyla mücadele simülatörü ile simülasyon eğitimi de veriliyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Almanya'nın başkenti Berlin'de hayvan hakları koruma derneği olarak faaliyet gösteren Vier Pfoten derneği üyeleri, Almanya Başbakanlık binası önünde gerçekleştirdikleri protestoda hayvan hakları ihlallerinin sona erdirilmesini istedi. Dernek üyeleri, düzenledikleri protestoda "Geleceğe Dönüş" filmindeki araç ve karakterleri kullanarak, hayvanların çektiği acıların gelecekte devam etmemesi ve bunun engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Irak'taki Baas rejimi ve devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla Halepçe'nin 16 Mart 1988'de kimyasal silahlarla bombalanmasının üzerinden 33 yıl geçti. Fotoğrafta, Halepçe Anıt Mezarı görülüyor. ( Muhammet Jalal - Anadolu Ajansı )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta takımları, karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Hoag (4), bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ghafour (10) ve Uğur Kılınç (9) ile mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden tıp öğrencisi Khant Nyar Hein için Yangon kentinde cenaze töreni düzenlendi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Cebeci Askeri Şehitliği'nde "18 Mart Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, şehitliğe çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımı ile karşılaştı. VakıfBanklı Isabelle Haak (11), karşılaşmada forma giydi. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Polonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olası 3'üncü dalgası korkusuyla yeniden önlemler alınırken, halihazırda uygulanan tedbirlerin uzatılması kararlaştırıldı. Kovid-19 kaynaklı vaka sayıları ve günlük can kayıplarının artmaya devam ettiği ülkede, yetkililer tarafından bölgesel kısıtlamaların 20 Mart'tan itibaren tüm ülkede geçerli olacağı duyurulurken, müzeler, sanat galerileri, yüzme havuzları ve okulların 9 Nisan'a kadar kapalı kalacağı belirtildi. Bochnia Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs belirtileri gösteren kişilerin evlerine giderek antijen testleri uygulamaya başladı. Personel, sonucu pozitif çıkan hastaları bölgedeki yerel hastanelere naklediyor. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'da 10 Mart'ta hayatını kaybeden Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko için başkent Abidjan'daki Olympic Stadyum'da, partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP) tarafından veda töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende bir grup, vücutlarını Fildişi Sahili renklerine boyadı. ( Cyrille Bah - Anadolu Ajansı )

Evcil köpekler, özellikle beslenmek istediklerinde bunu kendi yollarıyla anlatıyor. Farklı ırklardaki köpeklerin mamalara verdiği tepkiler kimi zaman gülümsetiyor kimi zaman ise endişelendiriyor. Köpeklerin sahipleriyle kurdukları mama iletişimi dikkati çekiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )

Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğal güzellikleri, sarp kayalıkları ve 70'ten fazla tırmanış noktasıyla dikkati çeken Kapıkaya Kanyonu, dağcıların Çukurova'daki yeni gözdesi oldu. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası henüz 11 yaşındayken hayata veda eden Yalım Öztin'in anısı, kanser hastası çocuklar için yaptırılan oyun alanları ve izolasyon odasında yaşatılıyor. Yaşarken "oyuncak müzesi" kurma hayali kuran Yalım'ın bu isteğini yerine getirmek isteyen ailesi, yaşarken yanında bulunan oyuncaklarının sergilendiği bir anı köşesi oluşturdu. Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nda (KİTVAK) müdür olarak görev yapan anne Berna Öztin'in (fotoğrafta), başlattığı kampanyayla Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde "izolasyon odası" hizmete alındı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Cebeci Askeri Şehitliği'nde "18 Mart Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, şehitliğe çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Sanatçı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay", yarın sanatseverlerle buluşacak. Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de açılacak sergi, 25 Nisan'a kadar görülebilecek. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )