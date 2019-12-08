120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' sanatına muzu yiyerek tepki gösterdi

Galeri yetkilileri eseri satın alan kişinin ihtiyaç halinde muzu başka bir muzla değiştirebileceğini dolasıyla yenilen muzun yerine yenisinin konulabileceğini belirttiler.

Komedyen adlı eser, daha önce 120 bin dolara alıcı bulmuş ve sergilendiği sanat galerisinin sahibi Emmanuel Perrotin tarafından, eserin dünya ticaretinin bir simgesi ve klasik bir mizah ögesi olduğunu açıklanmıştı. Eser sahibi Cattelan, proje fikrini ilk olarak bir yıl önce sundu.