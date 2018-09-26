12’nci Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

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Etkinlikte kitap okunmanın öneminin büyüklüğüne değinen İskender Pala, “Eskiden bugüne, bizi anlatan, bizim kimliğimiz olan ve Türkiye’de sayıları 400 binin üzerinde olan ve sadece el yazması olmak üzere bulunabilecek milyonlarca kitapların nadir olması Türkiye’deki kültür hayatının ve okuma eyleminin nerelerde gezindiğini bize gösteriyor. İnsanların daha önce bulamadıkları, hasretini çektikleri kitaplarla hasret giderebilecekleri bir ortam oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.