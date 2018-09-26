12’nci Beyoğlu Sahaf Festivali başladı
DHA
Tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar gelen binlerce kitap Beyoğlu’nda görücüye çıktı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali 12. kez kapılarını açtı.
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Kitapseverlerin her yıl büyük heyecanla beklediği ‘Beyoğlu Sahaf Festivali’, Taksim Meydanı Etkinlik Alanı'nda başladı. Yoğun yağış olmasına rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivale Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yazar İskender Pala ve AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan katıldı.
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2Asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini aldı. Bu yıl festivale 63 sahaf katıldı.
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3Etkinlikte kitap okunmanın öneminin büyüklüğüne değinen İskender Pala, “Eskiden bugüne, bizi anlatan, bizim kimliğimiz olan ve Türkiye’de sayıları 400 binin üzerinde olan ve sadece el yazması olmak üzere bulunabilecek milyonlarca kitapların nadir olması Türkiye’deki kültür hayatının ve okuma eyleminin nerelerde gezindiğini bize gösteriyor. İnsanların daha önce bulamadıkları, hasretini çektikleri kitaplarla hasret giderebilecekleri bir ortam oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.
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4Stantları gezdikten sonra konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu kültür sanat etkinliklerinin çıkış noktasının sahaf festivali olduğunu belirtti.
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5Demircan, “Etkinliklerimizin anası sahaf oldu. Sahaflarımıza müteşekkirim. Çocuklarımız ve gençlerimiz sahafın ne olduğunu unutmuşken, Beyoğlu’nda gençlerimiz sahafın ne olduğunu hatırladı. Bütün Türkiye’den bu etkinliğe gelen, yıllarca aradığı kitaplara burada ulaşanlarla tanışıyoruz” şeklinde konuştu.