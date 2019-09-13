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14. Contemporary İstanbul'a ünlü akını

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul önceki gün başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sanat fuarına ünlü isimler de akın etti.

  • 1

    Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk

  • 2

    Volkan Demirel, beğendiği eserlerin fotoğrafını çekti.
  • 3

    Birce Akalay, ressam Mustafa Yüce’nin karma sergisindeki resminin önünde poz verdi.
  • 4

    Selçuk ve Cemre İnan
  • 5

    Bade İşçil fuara yalnız katıldı. Eski eşi Malkoç Sualp de çocuklarıyla etkinliğe katıldı. İşçil bu yöndeki sorulara, “Ben akşamki etkinliğe katıldım. Beyefendi gündüz oğlumla katıldı. Bir araya gelmeme gibi bir durum yok. Zaten aramızda sıkıntı da yok. Çocuğumuz için her defasında görüşüyoruz” dedi.
  • 6

    Ziyaretçiler arasında Cem Yılmaz ve Defne Samyeli de vardı. Ünlü komedyen, Samyeli ile birlikte eserlerini yakın takip ettiği Isabel Croxatto’nun galerisini ziyaret etti.
  • 7

    Arzum Onan
  • 8

    Nazlı Kurbanzade ve Ali Sunam

  • 9

    Malkoç Sualp
  • 10

    Ayşegül Dinçkök

  • 11

    Suzan Sabancı Dinçer
  • 12

    Süleyman ve Ahu Orakçıoğlu
  • 13

    Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ve Hakan Sabancı

  • 14

    Esra Dinçkök ve Elif Dürüst
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