14. Contemporary İstanbul'a ünlü akını
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul önceki gün başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sanat fuarına ünlü isimler de akın etti.
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1
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk
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2Volkan Demirel, beğendiği eserlerin fotoğrafını çekti.
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3Birce Akalay, ressam Mustafa Yüce’nin karma sergisindeki resminin önünde poz verdi.
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4Selçuk ve Cemre İnan
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5Bade İşçil fuara yalnız katıldı. Eski eşi Malkoç Sualp de çocuklarıyla etkinliğe katıldı. İşçil bu yöndeki sorulara, “Ben akşamki etkinliğe katıldım. Beyefendi gündüz oğlumla katıldı. Bir araya gelmeme gibi bir durum yok. Zaten aramızda sıkıntı da yok. Çocuğumuz için her defasında görüşüyoruz” dedi.
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6Ziyaretçiler arasında Cem Yılmaz ve Defne Samyeli de vardı. Ünlü komedyen, Samyeli ile birlikte eserlerini yakın takip ettiği Isabel Croxatto’nun galerisini ziyaret etti.
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7Arzum Onan
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8
Nazlı Kurbanzade ve Ali Sunam
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9Malkoç Sualp
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10
Ayşegül Dinçkök
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11Suzan Sabancı Dinçer
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12Süleyman ve Ahu Orakçıoğlu
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13
Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ve Hakan Sabancı
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14Esra Dinçkök ve Elif Dürüst