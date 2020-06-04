14 dalda BAFTA adayı olan Çernobil (Chernobyl) dizisi hakkında bilinmesi gerekenler

Tarihin en kötü insan yapımı felaketlerinden birinin gerçek hikayesini kurgu yoluyla anlatan dizi, Avrupa'yı düşünülemez felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınları ele alıyor. Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernobil şehrine kurulan nükleer santraldeki felaketin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikayelerine odaklanıyor.