14 dalda BAFTA adayı olan Çernobil (Chernobyl) dizisi hakkında bilinmesi gerekenler

ntv.com.tr 04.06.2020 - 14:28 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 14:33
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2019'da kısa sürede sevilen yabancı diziler arasında kendine yer bulan Çernobil (Chernobyl), İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük bir mini dizi olarak çekildi.
Mayıs 2019'da yayınlanan dizi, 2020 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde 'en iyi mini dizi' kategorisi dahil 14 dalda adaylık kazandı.
Dizi, Amerikan kablo kanalı HBO ile İngiliz televizyon kanalı Sky'ın ortak yapımı.
Kısa sürede sosyal medyada adından söz ettiren ve seyirciden büyük övgü alan dizi, Nisan 1986'da Sovyetler Birliği’nde meydana gelen Çernobil nükleer felaketini ve ardından gelen benzeri görülmemiş tasfiye girişimlerini ele alıyor.
Tarihin en kötü insan yapımı felaketlerinden birinin gerçek hikayesini kurgu yoluyla anlatan dizi, Avrupa'yı düşünülemez felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınları ele alıyor. Ukrayna'nın Belarus sınırındaki Çernobil şehrine kurulan nükleer santraldeki felaketin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikayelerine odaklanıyor.
İnternet film veri tabanı IMDb’de 9,7’lik puanla en popüler yapımlar arasına giren dizinin senaristi Hangover (Felekten Bir Gece) serisini yazan Craig Mazin, yönetmeni ise Johan Renck.
Dizinin başrolünde Mad Men, Fringe ve The Crown gibi beğenilen dizilerde karakter oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkan Jared Harris yer alıyor. Emily Watson, Stellan Skarsgård ve Paul Ritter de Harris’e eşlik ediyor.
Çernobil’de Jared Harris, kazayı inceleyen bir bilim insanını; Stellan Skarsgård, bir bürokratı; Emily Watson ise kazayı araştırmak isteyen bir nükleer fizikçiyi canlandırıyor.
Yaratılan atmosferin son derece gerçekçi olduğu, gerek dram gerekse de gerilim dozu yüksek olan dizi, Türk izleyiciler tarafından, Rusça yerine İngilizce diliyle çekildiği için eleştirildi.